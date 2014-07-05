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Yaşam

İftar topu olarak kullanılan ses bombası bir çocuğun elinde patladı!

Baba Mevlüt Karaca: Oğlum ve arkadaşları çocuklar için yapılan bir alanda oynarken başına bu olay geliyor. Parkta, çocukların bulunduğu alanda bombanın, topun işi ne?

05 Temmuz 2014 18:20

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, iftar topu yerine kullanılan özel yapım ses bombası, patlamadan çocuk parkına düştü. Yanına düşen cismin ne olduğunu merak ederek alan 12 yaşındaki Yusuf Karaca, ses bombasının patlaması nedeniyle yüzü ve kolları tamamen yanarak ağır yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, 2 Temmuz'da iftar vaktinin haber verilmesi için Kardelen Parkı'nda ramazan topu yerine kullanılan özel yapım ses bombası, belediyenin görevlendirdiği personel tarafından atıldı. Özel bir mekanizma aracılığıyla atılan ses bombasının patlamayan bazı parçaları parkın içindeki çocuk oyun alanına düştü. Bu sırada parkta oynayan ortaokul 2'nci sınıf öğrencisi Yusuf Karaca, yanına düşen cismin ne olduğunu merak ederek aldı. Yusuf Karaca'nın eline aldığı cisim aniden patladı. Yüzünden ağır yaralanan Yusuf Karaca'nın kolları ve vücudunun çeşitli yerleri de yandı.

 

Elinde patladı

 

Kanlar içinde yerde kalan Yusuf Karaca'nın yardımına, ses bombasını atan belediye görevlisi koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğa müdahale etti. Yüzü ve kolları tamamen yanan Yusuf Karaca, ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen Yusuf Karaca, yanık ünitesi olmadığı için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Parkta iftar topunun işi ne?

 

İnşaat işçisi baba 38 yaşındaki Mevlüt Karaca, oğlunun olay sırasında Kardelen Parkı'nın doğu bölümünde çocuklar için yapılan spor alanında arkadaşlarıyla oynadığını söyledi. Bu alanın hemen yanında parkın içinde belediye görevlisinin iftar topu patlattığını kaydeden Karaca, "Patlamayan bir parça çocukların yanına düşmüş. Oğlum ne olduğunu merak ederek parçayı eline almış. Aldığı anda da patlamış. Oğlumun yüzü ve kolları tamamen yandı. 3 arkadaşında da hafif şekilde yanıklar olmuş. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Oğlum ve arkadaşları çocuklar için yapılan bir alanda oynarken başına bu olay geliyor. Parkta, çocukların bulunduğu alanda bombanın, topun işi ne?" diye konuştu.

 

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