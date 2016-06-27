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Politika

İftar diplomasisi: Suriye ve Bangladeş büyükelçileri çağrılmadı, Rusya ve Mısır daveti reddetti

Son olarak Erdoğan, Bangladeş'e Nizami'nin idam edilmesi sebebiyle tepki göstermişti

27 Haziran 2016 17:00

Başbakan Binali Yıldırım'ın bu akşam büyükelçilere vereceği iftar programının ayrıntıları belli olmaya başladı. Programa Suriye ve Bangladeş'in büyükelçileri çağrılmazken davet edilen Rusya ve Mısır ise teklifi reddetti.

Başbakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın bu akşamki iftar yemeğine Suriye ve Bangladeş Büyükelçileri davet edilmedi. Mısır ve Rusya Büyükelçileri ise davet edilen isimler arasında yeraldı. Rusya ve Mısır Büyükelçilerinin davete katılamayacakları mesajı ilettiği öğrenildi.

 

Erdoğan'dan Bangladeş'e Nizami'nin idam edilmesine tepki

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta idam edilen Bangladeş Cemaati İslami lideri Motiur Rahman Nizami'nin idamı hak edecek herhangi bir suçunun olmadığına inandığını söylemişti. Erdoğan, "Bangladeş yönetiminden ülkenin huzuru, istikrarı ve geleceği için bu tür kararlar konusunda daha dikkatli ve hakkaniyetli adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu. 

Bangladeş'te hükümet tarafından kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanan muhalefetteki Cemaat-i İslami partisinin lideri Motiur Rahman Nizami idam edildi. 

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