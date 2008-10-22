İFSAK fotoğraf bayramı Kasım'da

İFSAK Kasım ayını yine fotoğraf bayramına dönüştürecek. 21. İFSAK İstanbul Fotoğraf Günleri 1-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Sergiler yoğun olarak Beyoğlu çevresindeki sergi salonlarında izleyicilerle buluşacak.Bu yılki teması 'Gerçek' olarak belirlenen 21. İFSAK İstanbul Fotoğraf Günleri, fotoğraf sanatının meraklılarını fotoğrafçının gerçeğinin, gerçeği manüple edişinin peşinde bir yolculuğa çıkaracak. . Özellikle sayısal teknolojinin sağladığı manüplasyon tekniklerini kullanarak kendi gerçeklerini sunan fotoğrafçıların iç dünyasını aralamaya çalışacak sergiler kapsamında 'fotoğrafın asi çocuğu' ünvanını her beyanatında perçinleyen Mehmet TURGUT fotoğraf günlerinde bir sergisiyle izleyiciyle buluşacak.Slovenya fotoğrafının usta ismi Karol KALAY Fotoğraf Günlerinin tema dışı konukları arasında. Ayrıca Çek Cumhuriyeti Basın Fotoğrafçılarının ödüllü eserleri ve fotoğraf paylaşım sitelerinde pek çok kişinin favorilerinde yer alan, “Nü” ustası Niko GUİDO gibi ustaların eserleri de 21. İFSAK İstanbul Fotoğraf Günleri kapsamında görülebilecek.