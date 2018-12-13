T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ifo Almanya ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo, Brexit ve ticaret belirsizlikleri nedeniyle Almanya için GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti

13 Aralık 2018 18:52

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Almanya\'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ifo, Brexit ve ticaret belirsizlikleri nedeniyle Almanya için GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
\"Otomotiv sektörü tarafından tetiklenen ekonomik zayıflık dönemi 2019\'a kadar devam edecek\" değerlendirmesini yapan Ifo, Brexit ve ABD  ticaret politikalarının neden oldukları belirsizliğin de büyüme üzerinde  baskı yarattığını vurguladı.
Ifo, Avrupa\'nın en büyük ekonomisi Almanya için 2018 yılı büyüme tahminini yüzde 1.9\'dan 1.5\'e indirirken, 2019 için büyüme beklentisini de yüzde 1.9\'dan 1.1\'e düşürdü.
Ifo,  2020 yılı için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 1.7\'den 1.6\'ya  revize etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAAlmanyaIfo BrexitGSYHABDIfo AvrupaIfo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24