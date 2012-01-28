-İflasa giden Spanair 22 bin yolcuyu mağdur etti MADRİD (A.A) - 28.01.2012 - İspanyol havayolu şirketi Spanair'in, ödemelerini yapamayacak duruma gelmesinden dolayı tüm uçuşlarını durdurmasıyla hafta sonunda seyahat etmeyi bekleyen 22 binden fazla yolcu havaalanlarında kaldı. Hafta sonunda İspanya'daki havaalanlarında kayıtlı toplam 382 uçuşu bulunan Spanair'in ana uçuş noktası Barcelona'daki El Prat havaalanı, Spanair bileti olan mağdur yolcularla doldu. Spanair mağdurlarına yardımcı olabilmek için İspanya'daki diğer havayolu şirketleri İberia, Air Europa ve Vueling 3 Şubat tarihine kadar ortak yardım kararı alsa da, yolcular biletlerin çok pahalı olmasından yakındı. Sorunlarını çözebilmek için muhatap bulmakta zorlanan yolcular, en azından bilet paralarını geri almaya çalışıyor. Bu arada İspanya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ana Pastor,''tek taraflı olarak uçuşları durdurma kararı almasından dolayı'' Spanair'e 9 milyon avroya kadar para cezası verilebileceğini, sorumluları ortaya çıkarmak için her türlü girişimin yapılacağını açıkladı. Spanair'e yöneltilen diğer suçlama da, geçen cuma günü 17.00'ye kadar bilet satışına devam etmesi oldu. Spanair'in iflasından, direk ve dolaylı olarak toplam 4 bin kadar işçinin etkileneceği bildirildi.