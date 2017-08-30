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İflas edince uyuşturucu satmaya başlamış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)  ANTALYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden H

30 Ağustos 2017 17:34

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)  ANTALYA\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden H.İ.Ö.\'nün, telefonculuk yaparken iflas ettiği, ardından uyuşturucu satmaya başladığı öne sürüldü.
Antalya\'da bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratpaşa İlçesi Güzeloba ve Atatürk Caddesi\'nde uyuşturucu madde satanları takibe aldı. Fiziki takip ardından polis, H.İ.Ö. ile A.Ö\'yü gözaltına aldı. H.İ.Ö.\'nün üzerinde yapılan aramada 700 gram esrar ile 35 Ecstasy hap ele geçirilirken, A.Ö.\'nün üzerinde ise 600 Ecstasy hap ile 80 gram kokain bulundu. H.İ.Ö.\'nün daha önceden telefon satıcısı olduğu, iflas edince  uyuşturucu madde satmaya başladığı öne sürüldü. A.Ö.\'nün sevgilisi F.Y.\'nin evinde kaldığı, ancak uyuşturucu satışına izin vermeyince bıçak çekip kendisini tehdit ettiği belirtildi. Sağlık kontrolü sonrası ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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