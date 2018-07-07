İflas eden şirketten ev alanlara kötü haber: Mahkeme tedbir talebini reddetti

İstanbul Tüketici Mahkemesi, İnanlar İnşaat'ın borçlarına karşılık bankaların başlattığı icra takiplerinin durdurulması ve devam eden kredi ödemelerine tedbir kararı verilmesi talebini reddetti. Karar neticesinde iflas ettiğini duyuran İnanlar İnşaat'tan krediyle ev alan ancak tapusunu alamayanlar yaşadıkları evlerin satılması durumunda dahi bankalara olan kredi borcunu ödemeye devam edecek. Ayrıca ipotekli evler, bankalar tarafından satışa çıkarılabilecek.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre İnanlar İnşaat, Esenyurt Terrace Mix, Küçükçekmece Tera Tema ve Zekeriyaköy Terrace Plus projelerinde 500 bin ile 1 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardığı evleri 3 yıl önce sattı. Çoğu müşteri, evleri inşaat şirketinin anlaşmalı olduğu bankalardan kredi çekerek aldı. Kimisi aldığı evi kiraya verdi kimisi ise içinde oturmaya başladı. Ancak tapular farklı gerekçelerle ev sahiplerine teslim edilmedi. Ev sahipleri de şirketin bugüne kadar yaptığı projelerde böyle bir sorun yaratmadığı düşüncesiyle bu konuda girişimde bulunmadı. Bankadan çekilen krediler düzenli bir şekilde ödenmeye devam etti.

FETÖ soruşturması

Hakkında FETÖ üyeliği suçlaması bulunan İnanlar İnşaat’ın patronu Serdar İnan, geçtiğimiz Nisan’da Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak şirketinin iflas ettiğini duyurdu. Bu açıklama üzerine İnanlar’dan ev alanlar tapuları üstlerine almak için harekete geçti.

Ancak evlerinin üzerinde haciz ve ipotek olduğunu öğrendiler. İnşaat firmasının ticari ilişkisi olduğu bankalardan kredi ile aldıkları evlerin ellerinden gidebileceği ihtimali üzerine mahkeme giden malikler, davalar açtılar.

Mahkeme tedbir talebini reddetti

Davalar devam ederken maliklerin avukatları, üzerinde haciz bulunan evlerin bankalar tarafından satışa çıkarılması ihtimaline karşılık Tüketici mahkemesinden ihtiyati tedbir talebinde bulundular. Ayrıca bankalara ödenen kredi taksit borçlarının ödenmesinin de durdurulmasını istediler.

İstanbul Tüketici Mahkemesi, avukatların bu talebini, “Dosyadaki mevcut delil durumu, davanın mahiyeti, konunun yargılama gerektirmesi” gerekçeleriyle reddetti.

Bu kararın ardından taşınmazların, bankalar tarafından her an satışa çıkarma riskini taşıdığını savunan avukatlar, davaların olumlu sonuçlanması durumunda bile üzerinde haciz bulunan evlerin bankalar tarafından satışa çıkarılabileceğini, ellerinden evleri alınan maliklerin ise kredi borcunu ise ödemeye devam edeceğini söylediler.