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Ekonomi

‘İflas eden SAAB’ı Türkler istiyor’ iddiası

SAAB’ın iflasının ‘İsveç iflas masası’ yetkililerince kabulünün ardından Türkiye’nin bu markaya sahip olmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

21 Aralık 2011 02:00

T24 - SAAB’ın iflasının ‘İsveç iflas masası’ yetkililerince kabulünün ardından Türkiye’nin bu markaya sahip olmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.



Danimarka’da yayımlanan haberlerde, Önceki gün iflas ettiği açıklanan İsveç’in ünlü otomobil şirketi SAAB’ın CEO’su Victor Müller, Stockholm’de Türk yetkililerle dirsek temasında bulunduğunu belirtti. Politiken gazetesi Türk hükümetinin İsveç Ticaret Bakanlığı ve SAAB ile irtibata geçtiğini ancak bu konuda detay olmadığını öne sürdü. Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, Müller’in kendilerinden görüşme talebinden bulunarak 14 Aralık’ta elçiliğe geldiğini söyledi. Müller’in SAAB’ın iyi bir marka olduğunu anlattığını belirten Korutürk, iletilenleri ilgili makamlara aktarılmak üzere dinlediklerini kaydetti.



Çinliler de ilgili...


Elçilikteki brifingde Çinlilerin de SAAB ile ilgilendiğinden söz edildi.  Müller daha önce de bazı Türk özel sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Lobi kuruluşlarından CLEPA’nın Müdürü Lars Holmqvist, “Türkiye son yıllarda otomotiv endüstrisinde de adını duyurmak istiyor. Avrupa’da otomobil üretiminde başrole soyundular” yorumunda bulundu. Holmquist Çin firması Youngman’ın da SAAB’ın da satın almayı düşündüğünü sözlerine ekledi.    


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