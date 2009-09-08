İflas durumunun 5 dakika ötesinde Belçika

Belçika federal hükümetinin Bütçe Bakanı Guy Vanhengel’in, “Devlet
iflas durumunda” şeklindeki açıklaması piyasalarda panik nedeni oldu.
“Belçika bir anonim şirket olsaydı iflas beyanı durumunda kalırdı.
Devlet bütçesinin analizi bunu gösteriyor. Tek fark şu ki kamu
sektöründe iflas beyan edilemiyor” diyen Vanhengel, acilen çok katı
önlemler alınması gerektiğini söyledi.
İflasa 5 dakika
İflas durumuna 5 dakika kalmadığını, iflas durumunun 5 dakika
ötesine geçildiğini anlatan Bakan, “Bu durumun her dakika daha da
vahimleştiğini” ifade etti. Federe yapılı ülkede Flaman bölgesi
hükümetinin merkezi hükümete destek olmamasını eleştiren Bakan,
“Hükümetler düşerse, hep birlikte düşecekler” uyarısında bulundu.
Sorumluluk paylaşılmalı
“Belçika anonim şirketinin ortakları” olarak nitelendirilen Valonya,
Brüksel ve Flandr yerel hükümetlerinin sorumluluk paylaşmaları gereği
üzerinde duran Vanhengel, devlet borçlanmasının çok yüksek düzeye
ulaştığına dikkat çekti. Flaman liberal Vanhengel’in açıklamalarını
“aşırı” bulan bazı bakan ve politikacılar, bütçe açığının 25 milyar
Euro’yu bulmasının ciddi bir sorun yarattığını ancak panik oluşturacak
beyanlardan kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.
Beyan olumsuz etkiliyor
Belçika’nın, “borçlarını ödeyemeyen bir şirket” ile mukayese
edilmesinin, bu şirketin tahvillerini almış kişilerde büyük endişe
yarattığı, bir devletin şirket olmadığı ancak çok borca girebildiği,
yabancı sermayenin de büyük önem taşıdığı ve yetkili ağızlardan yanlış
beyanların ekonomide çok olumsuz etki yaptığı ifade ediliyor.
Belçika”nın bugünkü “iflas” durumunu, Fransa”nın 1789’da, Rusya’nın
1917’de, ihtilal dönemlerinde yaşadıkları anlatılıyor. Arjantin’in
2001-2002 döneminde, Rusya’nın 1998’de dış borçları ödemeyi durdurmak
durumunda kaldıkları hatırlatılıyor. Konuya ilişkin yorumlarda, “Bir
devlet ölümsüz değildir” denilerek, “Roma İmparatorluğu’nun çöküşü”
mukayesesine girişiliyor, çöken devletlerin borçlarının, daha sonra, o
devletlerin geriye kalan ulusları tarafından kısmen ödendiği
belirtiliyor. Bütçe Bakanı Guy Vanhengel’in açıklamalarının Belçika’ya
güven ve itibar kaybettirdiği vurgulanırken, ülkede gerçek bir “bütçe
devrimi” gerektiği, kamu harcamalarında en az yüzde 20 kısıtlama
ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.