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Ekonomi

İflas durumunun 5 dakika ötesinde Belçika

Belçika Bütçe Bakanı Guy Vanhengel'in, ''Devlet iflas durumunda'' şeklindeki açıklaması piyasalarda panik nedeni oldu

08 Eylül 2009 03:00



Belçika federal hükümetinin Bütçe Bakanı Guy Vanhengel’in, “Devlet iflas durumunda” şeklindeki açıklaması piyasalarda panik nedeni oldu.


“Belçika bir anonim şirket olsaydı iflas beyanı durumunda kalırdı. Devlet bütçesinin analizi bunu gösteriyor. Tek fark şu ki kamu sektöründe iflas beyan edilemiyor” diyen Vanhengel, acilen çok katı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

İflasa 5 dakika

İflas durumuna 5 dakika kalmadığını, iflas durumunun 5 dakika ötesine geçildiğini anlatan Bakan, “Bu durumun her dakika daha da vahimleştiğini” ifade etti. Federe yapılı ülkede Flaman bölgesi hükümetinin merkezi hükümete destek olmamasını eleştiren Bakan, “Hükümetler düşerse, hep birlikte düşecekler” uyarısında bulundu.

Sorumluluk paylaşılmalı

“Belçika anonim şirketinin ortakları” olarak nitelendirilen Valonya, Brüksel ve Flandr yerel hükümetlerinin sorumluluk paylaşmaları gereği üzerinde duran Vanhengel, devlet borçlanmasının çok yüksek düzeye ulaştığına dikkat çekti. Flaman liberal Vanhengel’in açıklamalarını “aşırı” bulan bazı bakan ve politikacılar, bütçe açığının 25 milyar Euro’yu bulmasının ciddi bir sorun yarattığını ancak panik oluşturacak beyanlardan kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.

Beyan olumsuz etkiliyor

Belçika’nın, “borçlarını ödeyemeyen bir şirket” ile mukayese edilmesinin, bu şirketin tahvillerini almış kişilerde büyük endişe yarattığı, bir devletin şirket olmadığı ancak çok borca girebildiği, yabancı sermayenin de büyük önem taşıdığı ve yetkili ağızlardan yanlış beyanların ekonomide çok olumsuz etki yaptığı ifade ediliyor. Belçika”nın bugünkü “iflas” durumunu, Fransa”nın 1789’da, Rusya’nın 1917’de, ihtilal dönemlerinde yaşadıkları anlatılıyor. Arjantin’in 2001-2002 döneminde, Rusya’nın 1998’de dış borçları ödemeyi durdurmak durumunda kaldıkları hatırlatılıyor. Konuya ilişkin yorumlarda, “Bir devlet ölümsüz değildir” denilerek, “Roma İmparatorluğu’nun çöküşü” mukayesesine girişiliyor, çöken devletlerin borçlarının, daha sonra, o devletlerin geriye kalan ulusları tarafından kısmen ödendiği belirtiliyor. Bütçe Bakanı Guy Vanhengel’in açıklamalarının Belçika’ya güven ve itibar kaybettirdiği vurgulanırken, ülkede gerçek bir “bütçe devrimi” gerektiği, kamu harcamalarında en az yüzde 20 kısıtlama ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.

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