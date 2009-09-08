İflas durumunun 5 dakika ötesinde Belçika



“Belçika bir anonim şirket olsaydı iflas beyanı durumunda kalırdı. Devlet bütçesinin analizi bunu gösteriyor. Tek fark şu ki kamu sektöründe iflas beyan edilemiyor” diyen Vanhengel, acilen çok katı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

İflasa 5 dakika

İflas durumuna 5 dakika kalmadığını, iflas durumunun 5 dakika ötesine geçildiğini anlatan Bakan, “Bu durumun her dakika daha da vahimleştiğini” ifade etti. Federe yapılı ülkede Flaman bölgesi hükümetinin merkezi hükümete destek olmamasını eleştiren Bakan, “Hükümetler düşerse, hep birlikte düşecekler” uyarısında bulundu.

Sorumluluk paylaşılmalı

“Belçika anonim şirketinin ortakları” olarak nitelendirilen Valonya, Brüksel ve Flandr yerel hükümetlerinin sorumluluk paylaşmaları gereği üzerinde duran Vanhengel, devlet borçlanmasının çok yüksek düzeye ulaştığına dikkat çekti. Flaman liberal Vanhengel’in açıklamalarını “aşırı” bulan bazı bakan ve politikacılar, bütçe açığının 25 milyar Euro’yu bulmasının ciddi bir sorun yarattığını ancak panik oluşturacak beyanlardan kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.

Beyan olumsuz etkiliyor