'İffet'in sevgilisi belli oldu

T24- Yeni yayın döneminin iddialı dizilerinden "İffet"in erkek başrol oyuncusu da belli oldu. İffet’i Deniz Çakır’ın oynayacağı yapımda, ona tecavüz eden sevgilisi rolünü Karadağlar’ın Gül Ali’si İbrahim Çelikkol canlandıracak.









Müjde Ar’ın cam sahnesiyle meşhur olan aynı adlı filminden yola çıkılarak çekilecek, yeni yayın döneminin iddialı dizisi “İffet”in erkek başrol oyuncusu da belli oldu. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide İffet’i Deniz Çakır’ın oynayacağı 2 ay önce belli olmuştu. İffet’in ona tecavüz eden sevgilisi rolünü ise kimin canlandıracağı merak konusuydu.

Yapımcı Faruk Turgut uzun bir cast çalışmasından sonra, aklındaki isim olan “Karadağlar”ın Gül Ali’si İbrahim Çelikkol’la anlaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; film versiyonunda Faruk Peker’in oynadığı Cemil karakterini dizide ete kemiğe büründürecek olan Çelikkol, alkollüyken İffet’e tecavüz edecek, ardından büyük bir pişmanlık yaşayacak. Ancak İffet yaşadığı bu olayın ardından ailesi başta olmak üzere bütün çevresi tarafından dışlanacak. İffet, hayata küsmek yerine hırslanacak, çok ünlü ve zengin olup ona sırtını dönen herkesten intikam alacak.



Çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak olan dizi Star TV’de ekrana gelecek.

ZUHAL OLCAY DA KADRODA

Faruk Teber’in yönetmenliğini üstleneceği dizi kadrosuyla dikkat çekiyor. İffet’in babasını “Hanımın Çiftliği”nde Özgü Namal’ın gaddar babasını oynayan Mehmet Çevik, İffet’in hayatını değiştiren zengin adamı Mahir Günşiray, Günşiray’ın ablasını da Zuhal Olcay canlandıracak.