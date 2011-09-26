Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - Müjde Ar ve Faruk Peker’li tecavüz sahnesiyle belleklere kazınan ‘İffet’ sinema filminin dizi versiyonu kadın derneklerin kabusu oldu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, ünlü ‘cam’ karesine göndermede bulundu ve “İffet’e tecavüz sahnesi örnek olacak. Bir yıl sonra bu tür tecavüzler yaşanacak” dedi. Dizinin tecavüz sahnesine ilişkin fragman ve haberlerin şimdiden tıklanma rekoru kırdığına dikkat çeken Güllü, “İffet ile tecavüz ballandıra ballandıra anlatılacak” dedi.





Yeni sezonda ekrana gelen ‘İffet’, ‘Bir Çocuk Sevdim’, ‘Sensiz Olmaz’ gibi dizilerde kadınların aşağılandığını ve erkeklere mecbur bırakıldığına dikkat çeken Güllü’ye göre, bu diziler, kadınların bugüne kadar kazanılmış haklarını geriye götürüyor.



“Bu sezon yayınlanan dizileri incelediğimizde İffet ile tecavüz ballandıra ballandıra anlatılacak. ‘Bir Çocuk Sevdim’ de baba dayağı ve aile baskısı ile karşılaşacağız” diyen Canan Güllü, “Tecavüzün getirdiği sıkıntı ve stresin kadın vücudunda yarattığı derin izleri yaşattığı psikolojik tramvayı bir yana bırakarak hayal dünyasındaki sevdaların peşine düşeceğiz yine.





‘Boşandığı karısıyla yaşam hakkı tanımayan'



‘Sensiz Olmaz’ dizisinde erkek egemen toplumun egoları nedeniyle kadına yaşam hakkı tanımadığı kendisi yeniden evlense bile eski karısına hak tanımayan bir senaryo izleyeceğiz. Ancak bu dizi hayatın gerçeği neye itiraz edeceğimizi sorarsanız bu tür yayınlarda rol model alınarak iyi yönlü değil tam tersi beynimize yerleşiyor."





‘Ayşe Paşalı yapacağım seni'



Toplumun vicdanını kanatan Ayşe Paşalı cinayetinin nasıl bir rol modele dönüştüğünü anlatan Canan Güllü, “11 yerinden bıçaklanmıştı Ayşe Paşalı. Daha sonraki olayların birkaçında fail ‘Seni Ayşe Paşalı yapacağım ‘söylemleri ile elini kana bulamıştı.”

‘Erkeklere ana rol kadınlara ikincil'



Ekrana gelen tüm dizilerde erkeklerin ana rolleri, kadınların ikincil rollere oturtulduğuna dikkat çeken Canan Güllü, “Astığı astık’, ‘ilk ve son karar verici’ ,gerçek hayatta umut kırıcı, yaşamı kadına yasaklayan ama tüm bu özelliklerine rağmen aşık olduğumuz uğruna yaşamlar feda edilen rollerle erkeklerin ana rolleri ile ikincil rollerde kadınları izlemekteyiz”

Hayatın gerçekleriyle ilgili dizi olsun



Dizileri kaleme alan senaristlerin kadınların yaşadıkları vakaları görmezden geldiklerine inanmadığını anlatan Güllü, beklentilerini şöyle sıraladı:



-Özellikle kadını anne, mutfakta ya da sekreter rollerinde ya da işyerinde cinselliğini kullanarak yükseldiği tipler olmasın. Hayatın gerçekleri nasılsa bu konu işlensin.



-Şiddet dolu sahnelerin altına ‘Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur’ yada müracaat numarası gibi küçük bilgilendirme notları yazmanın bu topluma borcumuz olduğu unutulmasın.



-Bizlerden danışmanlık alsınlar ücretsiz ve seve seve veririz. Zaten Sivil toplumdaki çalışmaları da gönüllülük ilkesine dayanarak yapıyoruz.



-Daha fazla başarı öyküleri yer alımlı daha fazla açık oturumlarda kadın sayısı fazlalaşmalı. Bu kadınlar bilgi ve beceri ile orada olduklarını topluma hissettirmeli.



-Korumayı ve cezalandırmayı düşünelim. Asıl konuşulması gereken ‘zihniyet değişimini’ sağlamaktan geçiyor.



-Yereldeki yöneticiler ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ‘eğitimlerinden geçirilmeli.



-Yazılı medyada şiddet haberleri birinci sayfaya taşınmışken görsel medya kadını birey olmaktan öte malzemeleştiriliyor.









