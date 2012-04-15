Deniz Çakır otomobilde sevişti mi?

İffet dizisinin yıldızları Deniz Çakır'la İbrahim Çelikkol'un aşkı set ekibine zor anlar yaşatıyor!

Habertürk'te yer alan habere göre, ikilinin sette sürekli öpüşmesinden rahatsız olduğu için yapımcıya, “Beni öldürün” diyerek diziden ayrılmak isteyen Mahir Günşiray’dan sonra asıl bomba geçtiğimiz günlerde yaşandı. Çekim arasında sette bulunan park halindeki bir otomobilde sevişen Çelikkol ve Çakır’ın sesleri dizi ekibinin gülüşmelerine neden oldu. Söylenenlere göre Mahir Günşıray'ın diziden ayrılmak istemesinde, Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol arasında yaşanan kavgaların da payı var. Günşıray, "Sürekli tartışıyorlar, gergin ortamda çalışmaktan yoruldum" dedi. Genç çiftin zaman zaman çekim aralarında yakınlaşıp öpüşmelerinden de rahatsız olduğu iddialar arasında.