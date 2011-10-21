-IFC Raporunda Türkiye 71'inci sırada ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) ''İş Yapma Kolaylığı 2012 Yıllık Raporu'' başlığıyla hazırladığı raporda, Türkiye'nin Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 183 ülke arasından 71'inci sırada yer aldığı belirtildi. Hazırlanan raporda, Türkiye'nin özellikle kuruluş sözleşmesi ve diğer belgeler için noter ücretlerini düşürerek iş kurmayı daha az maliyetli hale getirildiği,şirketler için sosyal güvenlik prim oranında 5 puanlık bir indirim yaparak vergi uyumunu kolaylaştırdığı ifade edildi. Raporda, 2012 yılında Türkiye'de reformların önemini koruduğu ve özellikle diğer yükselen piyasa ekonomileri ile karşılaştırıldığında ilerlemenin daha sınırlı olduğu ve politika alanlarına da ışık tuttuğu belirtildi. Raporda, Türkiye Hükümetinin, şirketlerin büyümelerinin ve istihdam yaratmalarının önündeki iş ortamı ile ilgili kısıtların giderilmesi sürecindeki kararlılığını koruduğuna dikkati çekildi. Yeni Ticaret Kanununun kabul edilmesinin, Türkiye'de hem küçük hem de büyük ölçekli işletmelerin finansmanının erişimini arttıracak olan kurumsal yönetişimin geliştirilmesi ve finansal şeffaflığın arttırılması yolunda önemli bir adım teşkil ettiğinin altı çizildi.