Uluslararası Elektronik Fuarı'nın gözdesi 'akıllı televizyon'lar

Uluslararası Elektronik Fuarı IFA, Berlin'de 11 Eylül'e kadar devam edecek. Fuarda, internet bağlantılı elektronik ev eşyalarından, giyilebilir bilgisayarlara kadar envai çeşit elektronik ürün dikkat çekiyor.

Akıllı televizyonlar, giyilebilir bilgisayarlar, internette sörf yapabilen otomobiller... Özellikle ekran teknolojisindeki gelişme çığır açıcı boyutta: en az 3840x2160 pikseli ifade eden ve 1080p olarak bilinen yaygın formatın tam 4 katı büyüklüğünde olan 4K çözünürlüklü ekranlar, bu cihazlar arasında böylesine yüksek miktarda veriyi aktarabilmek için, tıpkı önceden USB teknolojsinde olduğu gibi, HDMI kablolarında da ikinci bir versiyonun üretilmesine sebep olmuş durumda.

IFA 2013'ün öne çıkan teknolojilerini Hülya Schenk, Deutsche Welle Türkçe için yazdı.

Akıllı televizyonlar ev bilgisayarlarının yerini alabilir

İstatistiklere göre, Almanlar günde ortalama üç saatini internette geçiriyor. E-posta gönderiyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor, video izliyor ya da bilgi alıyor. Berlin’deki tüketici fuarı IFA'nın bu yılki ağırlık noktasını ise ileri teknoloji üretimi televizyonlar oluşturuyor. 'Akıllı TV' olarak adlandırılan bu televizyonlarda sadece normal yayınlar ya da DVD izlenmiyor. Akıllı televizyonlar internet bağlantılı olduğu için tüketiciye farklı yenilikler sunuyor. Üreticilere göre, yıl sonuna kadar satılan televizyonların dörtte üçü internet bağlantılı olacak. Tüketiciye online hizmetlere ulaşma imkanı sağlayan bu televizyonlar, başka cihazlara bağlanabilme özelliği ile bilgisayar ya da akıllı telefonlardaki fotoğraf ve videoları da televizyon ekranlarına yansıtabiliyor.

Ayrıca akıllı telefonlardaki uygulamaların benzerleri sayesinde de farklı işlevler görebiliyor. Örneğin eklenen bir uygulama sayesinde tüketici normal televizyonların ulaşamayacağı içeriklere ulaşabiliyor. Bir program kaçırıldığında, televizyon kanallarının sunduğu medyatekten bu program izlenebiliyor. Uygulamalar yoluyla film kiralama olanağı da rağbet görüyor. Kullanıcılar televizyonlarında oyun oynayabiliyor, internette gezinebiliyor, müzik dinleyebiliyor ya da sosyal platformlar Facebook ya da Twitter ile bağlantı kurabiliyorlar. Akıllı televizyonun kamera ve mikrofonu olması durumunda Skype üzerinden görüntülü ya da sesli video bağlantısı da mümkün olabiliyor . Şu sıralarda malî sıkıntı çeken Alman markası Loewe'ün yönetim kurulundan Matthias Harsch, televizyonun herkesin ilgi alanı ve ihtiyacına göre kullanabileceği bir platforma dönüştürülmesi gerektiğini belirterek firmanın geleceğine ilişkin de şunları söyledi: "Loewe gelecekte giderek bir yazılım firması olma yolunda ilerleyecektir. Yazılım konusunu biz eğlence platformunda belirleyici bir faktör olarak algılıyoruz ve bu hedeflerimizi aktif bir biçimde hayata geçirmek istiyoruz."

Giyilebilir bilgisayarlar

Sadece evde değil, dışarda da internet kullanma imkanları artıyor. Dolayasıyla akıllı telefonların patlama yapması kimseyi şaşırtmıyor. Güney Koreli elektronik firması Samsung akıllı telefon piyasasının neredeyse üçte birine sahip.

Bu alanda faaliyet gösteren işletmeler akıllı telefon dışında yeni bir alan daha keşfetmiş durumda: Vücutta taşınan, “Wearable”, yani 'giyilebilir' bilgisayarlar. Örneğin Google'ın ürettiği gözlük ile internette gezinmek mümkün.

Berlin'deki Uluslararası Elektronik Fuarı IFA’da oldukça ilgi gören, bu alandaki başka bir yenilik ise Samsung’un mini bilgisayarı ‘Galaxy Gear’ adını verdiği akıllı saati! Bu saat Bluetooth aracılığıyla cep telefonuna bağlanıyor ve kullanıcıyı arayan olduğunda ya da bir mesaj geldiğinde haber veriyor. Saat üzerinden telefonlaşma da mümkün, çünkü bu saatin mikrofonu ve hoparlörü de bulunuyor, sesli mesaj yazdırılabiliyor, fotoğraf çekilebiliyor. Samsung geliştirme ekibinden Pranav Mistry, “Bu Galaxy Gear kol saati, enformasyonla dolu dünya ile iletişimi sağlayan bir alettir" şeklinde konuşuyor.

Otomobiller de internetlendi

Bu arada otomobil üreticisi Ford'un da Frankfurt'taki Uluslararası Otomobil Fuarı'na değil de IFA elektronik fuarına katılarak internet bağlantılı araçlarını sergilemesi dikkat çekti. Ford Elektronik Sistem Müdürü Jim Buczkowski, bir teknoloji tröstü olarak internet bağlantılı araba teknolojisinin önemine dikkat çekiyor.

Ford, sürücünün direksiyondan uzaklaşmadan araçta internet kullanabileceği bir teknik geliştirmiş. Burada da gerekli olan şey, Bluetooth üzerinden ya da kablo ile Ford'un özel yazılımıyla bağlantı kuran bir akıllı telefon. Müzik dinlemek, otel aramak, rezervasyon yaptırmak ya da bilgiye ulaşmak, direksiyonun üzerindeki tuşlar yardımıyla ya da sürücünün sesli komutlarıyla mümkün oluyor.

Almanya'nın tirajı en yüksek gazetelerinden “Bild” ve “Die Welt” gibi gazetelerini çıkartan ünlü Axel Springer şirketi de dijitalleşme ve internet bağlantılarını kurma yolunda adım atmış durumda.