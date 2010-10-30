-İFAKAT'A BİR ÖDÜL DE İNGİLTERE'DEN BUDAPEŞTE (A.A) - 29.10.2010 - Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı ve Karadenizli kadınların zorlu hayatını anlatan 'İfakat' belgeseli, Macaristan'dan sonra bir ödül de İngiltere'de kazandı. İngiltere'nin kültürel etkinlikleriyle tanınan Kent'te 25-28 Ekim arasında düzenlenen ve 404 uzun metrajlı, belgesel ve kısa filmin yarıştığı Thanet Uluslararası Film Festivali'nde belgesel dalında birincilik ödülünü 'İfakat' filmi kazandı. Ödülünü İngiltere'de alan ve yeni film çalışmaları için bugün Macaristan'a gelen Yönetmen Orhan Tekeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ay içinde aldığı ikinci uluslararası ödül ile çok mutlu olduğunu, Avrupalı filmseverlerin belgesele verdiği önemi bir kez daha anladığını, ''İfakat'' ile daha başka uluslararası festivallere katılarak, Karadenizli kadınların zorlu yaşam şartlarını tüm dünyaya seyrettirmek istediğini söyledi. Yönetmen Orhan Tekeoğlu, aldığı tüm ödülleri Karadeniz'in yüksek tepelerinde yaşayan ve doğaya maydan okuyan Karadeniz kadınlarına adadığını kaydetti. İfakat belgeseli, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan Macaristan'ın Pecs kentinde 4-10 Ekim'de düzenlenen 2. Uluslararası Cinepecs Film Festivali'nde yarışmış, belgesel dalındaki en büyük ödül olan ''Proxima'' ödülüne layık görülerek festivalde ödül alan ilk belgesel film olmuştu.