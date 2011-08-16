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İfadesine başvurulan Odyakmaz, Metris'e götürüldü İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 18:12

-İfadesine başvurulan Odyakmaz, Metris'e götürüldü İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tekrar ifadesinin alındığı Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.  Tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Odyakmaz'ın ifadesi, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından alındı. Odyakmaz, daha sonra cezaevi ring aracıyla Mertis Cezaevi'ne geri götürüldü. Mecnun Odyakmaz'ın soruşturma kapsamda daha önce başka bir savcıya ifade verdiği, kendi talebi üzerine Savcı Berk tarafından yeniden ifadesinin alındığı öğrenildi.

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