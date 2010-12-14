İfadeleri şoke etti!

T24 - Yurttan kaçtıktan sonra 2 uzman çavuş, 1 astsubay tarafından eve kapatılıp taciz edildiği iddia edilen kızların ifadeleri olayın detaylarını ortaya çıkardı. G.Ç., arkadaşı M.T’nin uzman çavuş F.A tarafından yatak odasına götürüldüğünü, kimi gecelerde arkadaşının ağlama sesleri ve hıçkırılarını duyduğunu anlattı.





Vatan'ın haberine göre; Kemerburgaz’daki Ağaçlı Sosyal Rehabilitasyon Merkezi’nden kaçan 15 yaşından küçük M.T ve G.Ç’yi, Çatalca’daki evlerinde alıkoyan 2 uzman çavuş ve 1 astsubay 10 gün boyunca partiler düzenledi. 10 gün askerlerin evinde kaldıktan sonra yurtlarına dönen iki kızın anlattıkları sonrasında ortaya çıkan skandalda, bir atsubay ve iki uzman çavuş tutuklandı. Türkiye’ye rezaleti Vatan gazetesinden öğrendi.





Cinsel istismara uğrayan kızlar, ifadelerinde yaşananan korkunç olayı detayları ile anlattı. Yurttan şiddet gördükleri için kaçtıklarını belirten kızlar, 156 Jandarma hattını arayarak tanıştıkları uzman çavuş A.K’nin tavsiyesiyle Çatalca’ya gittiklerini söyledi.



'Klarnetle göbek attırdılar'



Mağdur kızlar ifadelerinde, askerlerden F.A’nın Moldovyalı bir kadına sahte kimlik çıkardığını kendilerine anlattığını belirterek, "Eğer istersek bize de kimlik çıkaracaklarını ve rahatlıkla birlikte yaşayabileceğimizi söyledi. Askerle eve klarnet getirip canlı müzik çaldılar. Onlar çalarken bizde dansöz gibi oynayıp göbek attık. Sürekli alkol alıyorlardı. Bizim de onlarla birlikte alkol almamızı istediler. Geceler boyunca hep alkol aldık. Yanımızda esrar da içiyorlardı. Bizi de esrar içmemiz konusunda zorladılar” dedi.



'Aynı yatakta yattık'



Askerlerden bazılarının alkol aldıktan sonra kendileriyle birlikte aynı yatakta da yattığını anlatan G.Ç, arkadaşı M.T’nin uzman Çavuş F.A tarafından yatak odasına götürülerek taciz edildiğini belirterek, "Bazı geceler arkadaşının ağlama sesi geliyordu. Hıçkırıklarını duyuyordum. Z.G’de benim de kafama silah dayayarak sevgilisi olmam için tehdit etti" şeklinde ifade verdi. M.T ise "Uzman jandarma çavuşu F.A beni sürekli taciz etti. Yanında kalmam için sürekli bana vaatlerde bulundu" diye konuştu.



156’yı defalarca aradılar



Astsubay A.K ise mahkemede verdiği ifadesinde, 156 Alo Jandarma hattında çalıştığını ve G.Ç’nin 10-15 defa kendisini arayarak tanışmak istediğini belirterek, "Ramazan’da buluşup iftar yaptık. Kızlar gidecek yerlerinin olmadığını söyledi. Arkadaşım Ö.Ö’nün evine götürdüm. Gündüz geri gönderdim. Tekrar arayınca uzman çavuş F.A’nın evine bıraktım. Aradan bir hafta geçtikten sonra F.A’nın kızları evden kovduğunu öğrendim. Kızlar beni tekrar aradı. Bu kez kızları yine Ö.Ö’nün evine götürdüm. Onlardan kurtulmak istiyordum. Bu kez kızlara Veysel diye bir adamın yanına gitmelerini söylerek Mecidiyeköy’de bıraktım. Sonra bir daha da görmedim. Kızları yurda dönme konusunda defalarca uyardım ama onlar yurtta işkence gördüklerini, teslim etsem de yine kaçacaklarını söyledi. Vicdanım elvermediğinden kötü yola düşmesinler diye, yardım etmeye çalıştım, onlara kalacak yer temin ettim" şeklinde ifade verdi.



