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İFADE VERMEYE KALBİ DAYANAMADI BANDIRMA (A.A)

25 Eylül 2010 21:27

-İFADE VERMEYE KALBİ DAYANAMADI BANDIRMA (A.A) - 25.09.2010 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ifade vermek için adliyeye gelen bir kişi, kalp krizi geçirerek öldü.  Konutunda kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle TEDAŞ tarafından hakkında suç duyurusunda bulunan İbrahim C. (36), ifade vermek için geldiği Bandırma Adliyesinde kalp krizi geçirdi.  İlk müdahalesi adliyede çalışan personel tarafından yapılan İbrahim C, olay yerine çağrılan ambulansla Bandırma Kapıdağ Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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