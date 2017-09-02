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İfade veren Murat Başaoğlu'na yurt dışı yasağı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun iki gün önce ifade verdiği ortaya çıktı

02 Eylül 2017 16:59

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu Murat Başoğlu\'nun iki gün önce ifade verdiği ortaya çıktı.
Hakkında, \'hayasızca hareketlerde bulunmak\' suçundan soruşturma başlatılan Murat Başoğlu, geçen perşembe günü Bodrum Cumhuriyet Savcılığı\'na giderek ifade verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başoğlu\'na, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Başoğlu\'nun Bodrum\'daki Gündoğan Jandarma karakolu\'na giderek, hakkındaki adli kontrol tedbirleri kapsamında imza atacağı öğrenildi.

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