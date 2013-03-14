T24 LogoT24 Logo
Politika

4. Yargı Paketi yasa tasarısı, Alt Komisyon'a havale edildi

İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Adalet Komisyonu'ndan, Alt Komisyon'a havale edildi

14 Mart 2013 17:32

TBMM Adalet Komisyonu’nda 4. Yargı Paketi olarak bilinen "İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Adalet Komisyonu’ndaki bugünkü görüşmelerin sonunda Alt Komisyon’a havale edildi.

CHP ve MHP, ‘zaman kaybı’ gerekçesiyle Alt Komisyon'a havaleye karşı çıktı.  BDP, “Tasarı bu haliyle toplumsal sorunlara çözüm getirmekten hayli uzak” diyerek iktidarın yanında yer aldı. Komisyonda, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, değişikliğin nasıl olacağı yönünde ipucu vermedi. Ergin, “Beklentileri karşılamıyor sözüne saygı duyarız. Komisyon, Genel Kurul aşamasında bunlar düzeltilebilir mi görülecektir” dedi.

 

'CHP:  Tutuklu milletvekilleri için iyimser olamayız'   

 

Alt Komisyon üyeleri çalışmalarını gelecek hafta Perşembe gününe kadar sürdürecek. CHP’nin Alt Komisyon üyesi Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, T24’e yaptığı açıklamada, tasarının ‘uzun tutukluluk süresi’ ve  ‘tutuklu milletvekillerine’ hiçbir düzenleme getirmediğine dikkat çekiyor.  ‘Nasıl bir değişiklik yapılabilir’ sorusuna Aldan, “ İktidar kanadından ne gelir biz de bilmiyoruz. Gelir mi o da belli değil” diye yanıt verdi. Aldan, “ İnsan hakları ve özgürlük anlamında özellikle uzun tutukluluk ve tutuklu milletvekillerine ilişkin iyimser olmamız için bir neden göremiyorum. 4. Yargı paketi bir aldatmacadan ibarettir” dedi. 

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’nın Başkanlığı’nda tasarının alt komisyona sevk edilmesinin tartışıldığı toplantıda komisyon üyelerinin görüşleri şöyle:

 

 ‘Paket kese kağıdı bile olmamıştır’

 

Ali Rıza Öztürk (CHP Mersin): CHP grubu olarak insan hakları ifade özgürlüğü bağlamında alt komisyonda incelenmesine gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu paket, içeriği ile değerlendirildiğinde bırakın paket olmayı kese kağıdı bile olmamıştır. Paket, terör örgütünün propagandasının önünün açılmasına yönelik… Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesini kandırmaya yönelik. Bir yandan terör örgütünü meşrulaşmakta, yasallaşmakta! Öbür yandan da düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamını daraltmaktadır.  Bir parlamento kendi üyesi tutuklu milletvekili sorunu bile çözemiyorsa bu parlamentonun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında iyileştirme yapacağı iddiası dayanaksız kalmaktadır. Bir an önce esasa geçilmelidir.

 

 'Yeniden yargılama Öcalan’ın önünü açıyor'

 

Dilek Akagün Yılmaz ( CHP Uşak): PKK’nin elindeki 8 görevli törenle serbest bırakıldı. Artık PKK terör örgütü değil de siyasi örgüt gibi işler yapılıyor.  Paket aslında, terör örgütünün bir şekilde meşrulaştırılmaya, siyasallaştırılmaya çalışıldığını gözlüyoruz.   ‘ Yakın tehlike’ getirilmiş. Bu kavram herhalde Apo artık yakın tehlike olmadığı için onu övmek suç olmak anlamına  gelmeyecek  oluyor. Yeniden yargılamada, Öcalan’ın  önünün açılabileceği böyle bir düzenlemeyi kabul etmek mümkün değildir

 

 ‘Cezaevlerinde insanların  cenazesi çıkıyor’?

 

Murat Başesgioğlu (MHP İstanbul): Uzun  tutukluluk süresi insanlar feryat ediyor. Cezaevlerinden  insanların cenazesi çıkıyor. Arzu ederdik ki bunlarla bilgili bir şey gelsin komisyonun  gündemine.    Eğer alt komisyonda bunlar görüşülecekse biz MHP  olarak  varız.  Ama terör örgütünün propagandasının  daha ileri saflara taşınması  sözde görüşme süreci varsa biz bunu kategorik  olarak reddediyoruz.

Murat  Bozlak (BDP Adana): Bu dördüncü paket ile halk geniş bir beklenti içine girdi. Hala 8 milletvekili tutuklu. Düşünce ve ifade özgürlüğü  kapsamında eylem yapanlar tutuklu. Tasarı bu haliyle toplumsal sorunlara çözüm getirmekten hayli uzak. Alt komisyona havale edilmesinde yarar görüyoruz
 

 


 

ETİKETLER

ifade özgürlüğümeclisakpmhpchpbdpyasa tasarısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24