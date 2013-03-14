4. Yargı Paketi yasa tasarısı, Alt Komisyon'a havale edildi

TBMM Adalet Komisyonu’nda 4. Yargı Paketi olarak bilinen "İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Adalet Komisyonu’ndaki bugünkü görüşmelerin sonunda Alt Komisyon’a havale edildi.

CHP ve MHP, ‘zaman kaybı’ gerekçesiyle Alt Komisyon'a havaleye karşı çıktı. BDP, “Tasarı bu haliyle toplumsal sorunlara çözüm getirmekten hayli uzak” diyerek iktidarın yanında yer aldı. Komisyonda, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, değişikliğin nasıl olacağı yönünde ipucu vermedi. Ergin, “Beklentileri karşılamıyor sözüne saygı duyarız. Komisyon, Genel Kurul aşamasında bunlar düzeltilebilir mi görülecektir” dedi.

'CHP: Tutuklu milletvekilleri için iyimser olamayız'

Alt Komisyon üyeleri çalışmalarını gelecek hafta Perşembe gününe kadar sürdürecek. CHP’nin Alt Komisyon üyesi Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, T24’e yaptığı açıklamada, tasarının ‘uzun tutukluluk süresi’ ve ‘tutuklu milletvekillerine’ hiçbir düzenleme getirmediğine dikkat çekiyor. ‘Nasıl bir değişiklik yapılabilir’ sorusuna Aldan, “ İktidar kanadından ne gelir biz de bilmiyoruz. Gelir mi o da belli değil” diye yanıt verdi. Aldan, “ İnsan hakları ve özgürlük anlamında özellikle uzun tutukluluk ve tutuklu milletvekillerine ilişkin iyimser olmamız için bir neden göremiyorum. 4. Yargı paketi bir aldatmacadan ibarettir” dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’nın Başkanlığı’nda tasarının alt komisyona sevk edilmesinin tartışıldığı toplantıda komisyon üyelerinin görüşleri şöyle:

‘Paket kese kağıdı bile olmamıştır’

Ali Rıza Öztürk (CHP Mersin): CHP grubu olarak insan hakları ifade özgürlüğü bağlamında alt komisyonda incelenmesine gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu paket, içeriği ile değerlendirildiğinde bırakın paket olmayı kese kağıdı bile olmamıştır. Paket, terör örgütünün propagandasının önünün açılmasına yönelik… Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesini kandırmaya yönelik. Bir yandan terör örgütünü meşrulaşmakta, yasallaşmakta! Öbür yandan da düşünce ve ifade özgürlüğünün kapsamını daraltmaktadır. Bir parlamento kendi üyesi tutuklu milletvekili sorunu bile çözemiyorsa bu parlamentonun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında iyileştirme yapacağı iddiası dayanaksız kalmaktadır. Bir an önce esasa geçilmelidir.

'Yeniden yargılama Öcalan’ın önünü açıyor'

Dilek Akagün Yılmaz ( CHP Uşak): PKK’nin elindeki 8 görevli törenle serbest bırakıldı. Artık PKK terör örgütü değil de siyasi örgüt gibi işler yapılıyor. Paket aslında, terör örgütünün bir şekilde meşrulaştırılmaya, siyasallaştırılmaya çalışıldığını gözlüyoruz. ‘ Yakın tehlike’ getirilmiş. Bu kavram herhalde Apo artık yakın tehlike olmadığı için onu övmek suç olmak anlamına gelmeyecek oluyor. Yeniden yargılamada, Öcalan’ın önünün açılabileceği böyle bir düzenlemeyi kabul etmek mümkün değildir

‘Cezaevlerinde insanların cenazesi çıkıyor’?

Murat Başesgioğlu (MHP İstanbul): Uzun tutukluluk süresi insanlar feryat ediyor. Cezaevlerinden insanların cenazesi çıkıyor. Arzu ederdik ki bunlarla bilgili bir şey gelsin komisyonun gündemine. Eğer alt komisyonda bunlar görüşülecekse biz MHP olarak varız. Ama terör örgütünün propagandasının daha ileri saflara taşınması sözde görüşme süreci varsa biz bunu kategorik olarak reddediyoruz.

Murat Bozlak (BDP Adana): Bu dördüncü paket ile halk geniş bir beklenti içine girdi. Hala 8 milletvekili tutuklu. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında eylem yapanlar tutuklu. Tasarı bu haliyle toplumsal sorunlara çözüm getirmekten hayli uzak. Alt komisyona havale edilmesinde yarar görüyoruz





