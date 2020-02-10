IFAB'tan TFF'ye: Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilmeli

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Göztepe-Beşiktaş maçında yapılan kural hatasıyla ilgili kendilerine danışan TFF'ye 'maç tekrar edilmeli' şeklindeki kararını bildirdi.

İnternetHaber'in aktardığına göre, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmada kural hatası yapıldığını iddia eden siyah-beyazlı yönetim müsabakanın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

IFAB'dan beklenen haber geldi

Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu'nun aktardığına göre, IFAB görüşünü federasyona bildirdi. Futbol oyun kurallarını düzenleyen kurum olan IFAB'a göre Göztepe-Beşiktaş maçı 1-1'den itibaren tekrar edilmeli.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural hatası konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklamıştı.