İETT'nin kadın yolculara özel gece düzenlemesi başladı

İETT'nin, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde, durak dışında istediği noktada inmesi uygulaması dün akşam tüm hatlarda hayata geçirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, uygulama kapsamında şoförler, kadınları istedikleri en yakın noktada durarak indirdi. Otobüse binen yolcular uygulamadan memnun kaldı.

"Erkeklerin eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum"

İETT ’nin 35/C Taksim-Kocamustafapaşa otobüsüne Eminönü’nden binen Göksu Bulut, "Uygulama aslında güzel ama biraz düşündüğümüz zaman, çok cinsiyetçi bir uygulama. Saat, 22:00’den sonra erkeklerin kadınlara bir şey yapabilme hakkının olduğunun mesajını veriyor. Kadınların evine yakın bırakılması yerine, erkeklerin eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Sokağın başında indirebilir misiniz?"

Kadın yolculardan Çisem Tenekecioğlu, "Valla çok iyi yaptılar. Sağolsunlar, bizde korkarak geçiyoruz. Çoğu yerde de ışık yok lamba takmamışlar bayağı iyi oldu. Biz evimize yakın bir noktada Cerrahpaşa’da ineceğiz" dedi. Tenekecioğlu ineceği sırada otobüs sürücüsüne "sokağın başında indirebilir misiniz?" şeklinde seslenerek istediği yerde duran otobüsten indi.

"Belediye kuralları kişilere göre değil, topluma göre hazırlanmalı"

Yılmaz Yorulmaz adlı erkek yolcu ise, "Böyle bir uygulamayı istemem. Cinsiyetçi yaklaşımlar böyle pozitif ayrımcılıklarda olsa bir belediyenin kurallarını değiştirmemeli. Belediye kuralları kişilere göre değil, topluma göre hazırlanmalı. Toplum buna uymuyorsa, toplumda gerekli yerler değiştirilmeli" dedi.

"Bir yere giderken tedirgin oluyoruz"

Gaye Bulut adlı bir başka kadın yolcu da, "Bu uygulamayı sadece kadınlar için değil aynı zamanda erkekler için de olmalı. Bir kadın bunu istediğinde şoför uygulayacak ama erkek bunu isterse uygulanmayacak, bu biraz saçma. Akşam 22.00’den sonra zaten istanbul’da kadın olarak bir yerden bir yere giderken epey tedirgin oluyoruz, zorluk çekiyoruz. Bunu önlemek istemiş olmaları güzel ama çok cinsiyetçi olmuş. Ben bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"Böyle bir şeye ihtiyaç görüyordum"

Kadıköy Esatpaşa Hattında çalışan 10 E nolu İETT otobüsünde yolculuk yapan bir kadın uygulamadan çok memnun kaldığını belirterek, "Çok daha güzel oldu, umarım devamı gelir, etkili olur, böyle bir şeye ihtiyaç görüyordum. Özellikle bir durağın evimize uzak olması çok zor oluyordu." dedi.

Bir başka kadın yolcu da, "Yeni uygulamadan haberim yok, uygulamanın ne olduğunu öğrenmem lazım önce. Böyle bir uyulamaya ihtiyaç duyulması aslında rahatsız edici, ciddi anlamda ihtiyaç duyulması rahatsız edici. Kadını korumaya yönelik böyle bir uygulama yapılacağına, erkekleri bilinçlendirmeye yönelik bir uygulama yapılsa daha iyi olur." şeklinde konuştu.