İETT'den ikramlı VIP otobüs

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin köprü trafiğini rahatlatmak için uygulamaya koyduğu ekspres otobüs seferleri başlıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Asya ve Avrupa yakaları arasında, Metrobüs hatlarıyla entegre edilecek ekspres otobüsler, teknik donanımlar tamamlandıktan sonra hizmete girecek.



İETT Genel Müdürlüğünce ilk etapta 25 ekspres otobüs sefere başlatılacak. Euro-IV standartlarında çevreye duyarlı, konforlu, kaliteli olacak otobüslerde klima bulunacak. Otobüslerde ayrıca çay, kahve, meyve suyu, gazete ve dergi servisinin yanı sıra internet bağlantısı olacak.



Ekspres otobüsler, Asya ve Avrupa yakası arasında 1 yolcuyu 5 tam bilet karşılığı fiyatla taşıyacak.



Güzergahlar



Vatandaşlardan ilgi görmesi halinde genişletilecek sistemde 10 ekspres otobüs hattı ve güzergahları şöyle:





Kozyatağı-Taksim hattında 4 otobüs “Kozyatağı - Yenisahra - Göztepe -Ast. Subay Okulu - Beşiktaş - Taksim”,

Kozyatağı-Kabataş hattında 2 otobüs “Kozyatağı - Yenisahra - Göztepe -Astsubay Okulu - Beşiktaş - Kabataş”,

Kozyatağı - 1. Levent - Mecidiyeköy hattında 3 otobüs “Kozyatağı -TEM - Kavacık - 2. Boğaz Köprüsü - Fabrikalar -1. Levend Metro - Zincirlikuyu - Mecidiyeköy”,

Kozyatağı - Mecidiyeköy hattında 4 otobüs “Kozyatağı - Yenisahra -Göztepe Köprüsü -1. Boğaz Köprüsü - Mecidiyeköy”

Altbostancı - Taksim hattında 3 otobüs “Bostancı - Şenesenevler - Ziverbey - Astsubay okulu - Yıldız Üniversitesi - Beşiktaş - Gümüşsuyu - Taksim”

Altbostancı - Mecidiyeköy hattında 3 otobüs “Altbostancı - Suadiye - Erenköy - Caddebostan - Göztepe - Kızıltoprak - 1. Boğaz Köprüsü - Mecidiyeköy”,

Altunizade - Mecidiyeköy hattında 2 otobüs “Altunizade - 1. Boğaz Köprüsü - Mecidiyeköy”,

Altunizade - Taksim hattında 2 otobüs “Altunizade - 1. Boğaz Köprüsü - Yıldız Teknik Üniversitesi - Beşiktaş - Taksim”,

Söğütlüçeşme - Mecidiyeköy hattında 1 otobüs “Söğütlüçeşme - Evlendirme dairesi - Astsubay okulu - Mecidiyeköy”,

Söğütlüçeşme - Taksim hattında 1 otobüs “Söğütlüçeşme - Evlendirme dairesi - Astsubay okulu - 1. Boğaz köprüsü - Yıldız Teknik Üniversitesi-Beşiktaş - Taksim” güzergahında hareket edecek.

