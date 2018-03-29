T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İETT'den 5,000 otobüs durağının modernizasyonu ve reklam alanı için ihale

İstanbul, 29 Mart (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım kuruluşu İETT, otobüs hatlarındaki 5,000 adet otobüs durağının "modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi" için ihaleye çıktı

29 Mart 2018 11:09

İstanbul, 29 Mart (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin ulaşım kuruluşu İETT, otobüs hatlarındaki 5,000 adet otobüs durağının \"modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi\" için ihaleye çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, ihale için yeterlilik son başvuru tarihi \"16 Nisan saat 16:00\" ve ihale tarihi de \"18 Nisan saat 13:00\" olarak belirlendi.
İhale ilanında, ihaleye katılmak isteyenlerin niteliklerine ilişkin şu koşullar da sıralandı:
\"İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır
1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,
2. İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı,
3. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,
4. Şifreli/şifresiz yayınlar, (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi)
5. Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri,
6. Reklam tanıtım hizmetleri,
7. Prodüksiyon ve televizyon hizmetleri,
8. Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHABüyükşehir BelediyesiBüyükşehir Belediye Başkanlığı Resmi GazeteNisanBilgiTelekomünikasyonDijitalReklamProdüksiyonKent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24