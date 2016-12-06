İETT'de 'kara kutu' dönemi

İETT, uçaklardaki karakutu sistemini toplu ulaşımdaki otobüslere taşıyacak olan projenin ilk fazını tamamladı. İlk etapta 520 otobüse karakutu takıldı ve 700 şoföre eğitim verildi. Karakutu, otobüsler seyir halindeyken aracın haberleşme alt yapısından çektiği verileri kaydediyor ve GSM operatörü vasıtasıyla İETT sunucularına yüklüyor

İETT’nin, Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle başlattığı ‘Sürdürülebilir Toplu Ulaşım için Karakutu’ projesinin ilk fazı tamamlandı. İlk etapta 520 İETT otobüsüne takılan karakutu donanımı Haziran ayından itibaren, araç bazlı 48 ayrı veriyi kayıt altına alıyor.

Toplanan verilerle, anlık uyarılar ve geçmişe yönelik raporlamalar yapılabiliyor. Proje kapsamında 520 karakutulu otobüsü kullanan 700 İETT şoförüne, genel bilgilendirme ve bireysel hatalara yönelik olmak üzere iki aşamalı eğitim verildi.

Sürüş güvenliği ve yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla yapılan çalışmanın sonuçları, İETT Kağıthane Garajı Konferans Salonu’nda yapılan proje kapanış toplantısında açıklandı. Proje ile ilgili bilgi veren İETT Genel Müdürü Arif Emecen sistemin, uçaklarda kullanılan karakutu teknolojisinin lastik tekerlekli araçlar için tasarlanmış hali olduğunu söyledi.

Karakutuların, seyir halindeyken sürücülerin ve araçların bulunduğu koşulları kaydedeceğini belirten Emecen, otobüslerdeki elektronik haberleşme ağı kullanılarak araç bilgilerinin uzaktan erişilebilir hale geldiğini kaydetti.

Emecen, “Sistem; gaz pedalı, fren pedalı, yakıt seviyesi, vites, el freni, araç hızı, fren balata kalınlığı, aracın tüm arıza bilgileri, yağ basıncı, yakıt basıncı, hararet gibi araca ve kullanıma dair verileri, konum, hava sıcaklığı, rota, hat, mesafe gibi çevresel etkileri raporlayıp analiz edecek. Anlık bilgiler tek merkezden takip edilecek, gerektiğinde müdahale edilecek” dedi.

‘‘Yolcu konfordunda standart yükselecek"

Arif Emecen, karakutu uygulaması sayesinde kazalarda yüzde 15 oranında azalma, sürüş kalitesinde ise yüzde 10 artış beklediklerini ifade etti. Proje başlangıç tarihinden itibaren yüzde 7.2 yakıt tasarrufu yapıldığını da belirten Emecen “Özetle uygulamaya geçen sistem sayesinde İstanbul’a hizmet veren otobüslerimizde yol ve sürüş güvenliği artacak. Kaza sayısı ve bakım giderleri azalacak. Yakıt tasarrufu sağlanacak. Yolcu konforunda standart yükselecek” diye konuştu.

Karakutu sisteminin diğer özellikleri ise şöyle:

Altı aylık veri dahili hafızada depolanıyor, okunan tüm veriler eş zamanlı olarak online sunuculara yükleniyor.

Alınan veriler ile anlık ve geçmişe dönük analiz yapılabiliyor.

Detaylı sürüş analizi ve raporlama yazılımı sayesinde, sürüş verimliliğinin, konforunun ve güvenliğinin artması sağlanıyor.

Sürüş yakıt tüketimi, rölanti yakıt tüketimi, kat edilen mesafe gibi veriler incelenerek tasarruf yöntemleri belirleniyor.

Periyodik bakım, arıza yönetimi gibi operasyonlar otomatik olarak yönetiliyor.



Anlık uyarı sistemi sayesinde araçlarda oluşan arızalar, hararet yükselmesi, yağ seviyesinin azalması, hava sistemi kaçakları gibi veriler anlık olarak merkeze aktarılıyor.Böylece arızaların büyümesinin ve kazaların önüne geçiliyor.