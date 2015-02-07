İETT yolcu taşıma rekoru kırdı

İstanbul'da İETT bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ile 2014’te 1 milyar 306 milyon 963 bin 973 kişi yolculuk yaptı.

İstanbul 'da İETT bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ile geçen yıl 1 milyar 306 milyon 963 bin 973 kişi yolculuk yaptı. İETT tarafından hizmet veren otobüs, özel halk otobüsü, metrobüs ve nostaljik tramvayların kullanım oranı her geçen yıl artıyor. İETT'nin toplu taşıma araçlarını kullanan kişi sayısı, son 5 yılda iki kat arttı. İstikrarlı bir yükseliş gösteren yolcu sayısı, 2010'da 783 milyon 198 bin 174, 2011'de ise 894 milyon 711 bin 107 kişi oldu.

AA’da yer alan habere göre, ilk defa 1 milyar barajını aşarak, 2012'de 1 milyar 69 milyon 860 bin 752 kişi olan toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı, 2013'te 1 milyar 141 milyon 779 bin 940, geçen yıl yeni bir rekor kırarak, 1 milyar 306 milyon 963 bin 973 oldu. Bu kapsamda, son 5 yılın verileri dikkate alındığında, İETT ile taşınan yolcu sayısı, dünyada en fazla nüfusa sahip Çin 'in 4 katına denk gelerek, 5 milyar 196 milyon 513 bin 946 oldu.

En çok özel halk otobüsleri kullanıldı

Son 5 yıllık verilere göre, en fazla yolcu özel halk otobüsleri ile taşındı. Buna göre, söz konusu araçlarla 5 yılda 2 milyar 623 milyon 545 bin 971 kişi yolculuk yaparken, bu sayı geçen yıl 722 milyon 652 bin 671 kişiyi buldu. Aynı sürede, otobüslerle 1 milyar 446 milyon 991 bin 699 kişi taşınırken, bu sayı geçen yıl 255 milyon 137 bin 103 oldu. Kurulduğu günden beri özellikle hızı nedeniyle İstanbulluların tercihinde ilk sıralarda yer alan metrobüsle geçen yıl 323 milyon 577 bin 480, 5 yılda ise 1 milyar 98 milyon 430 bin 657 kişi taşındı. Taksim-Tünel hattında hizmet veren nostaljik tramvayı ise 5 yılda, 2 milyon 891 bin 470 kişi tercih etti. Dünyanın en eski 2. metrosu olan, Karaköy-Tünel arasında çalışan Tünel'le ise 24 milyon 654 bin 149 kişi yolculuk yaptı.