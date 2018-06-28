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İETT SÜRÜCÜSÜN ÖRNEK DAVRANIŞI 

  Haber: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA Sultangazi'de 4 çocuklu anneye yardım ederek yolun karşısına geçiren İETT sürücüsü Tekin Gürler'in örnek davranışı araç kamerası tarafından görüntüledi

28 Haziran 2018 17:41

 

Haber: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA
Sultangazi\'de 4 çocuklu anneye yardım ederek yolun karşısına geçiren İETT sürücüsü Tekin Gürler\'in örnek davranışı araç kamerası tarafından görüntüledi. 
Dün öğlen saatlerinde 49-G Şişli-Yunus Emre otobüsünde seyahat eden anne ve 4 çocuğu Fizik tedavi hastanesi durağında indi. Anne ve çocuklarının yolun karşısına geçmeye çalışması üzerine İETT şoförü aracından indi. Sürücü 2 çocuğun elinden tutarak karşıya geçirdi. Çocuklar el sallayarak şoförü uğurladı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca kullanıcılar sürücüyü duyarlılığından ötürü tebrik etti.

Görüntü Dökümü:
ARAÇ KAMERASI
-Aracın durması
-Sürücünün yardımcı olması 
SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜSÜ
-Sürücünün yardım etmesi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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