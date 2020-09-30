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İETT şoförünün tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdığı iddia edildi; İBB açıklama yaptı

30 Eylül 2020 18:31

İstanbul Kadıköy'de İETT sürücüsünün tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdığı iddia edildi. İBB ise iddialar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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