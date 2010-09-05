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İETT OTOBÜSÜNÜ ÇALDI, TUZLA'DA YAKALANDI İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2010 17:49

-İETT OTOBÜSÜNÜ ÇALDI, TUZLA'DA YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - Üsküdar'da park halinde olan bir İETT otobüsünü çalan kişi, Tuzla'da yakalandı. Alınan bilgiye göre, Şemsi Paşa'daki İETT otobüs duraklarında park halinde bulunan ve 11K hattında Üsküdar ile Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi arasında sefer yaptığı öğrenilen bir otobüs, Hasan K. adlı bir kişi tarafından sabah saatlerinde çalındı. Hat görevlilerinin polise bildirmesi üzerine takip edilen İETT otobüsünün önü, Tuzla'da kesildi.   Otobüsü kullanan Hasan K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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