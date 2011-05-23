-İETT OTOBÜSÜNE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - Şişli'de, bölücü terör örgütü yanlılarının molotofkokteyli attığı İETT otobüsü tamamen yandı. Alınan bilgiye göre, Beyazıt-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsüne, Okmeydanı Şark Kahvesi durağında yolcu indirdiği sırada, araca yaklaşan yüzleri maskeli ve slogan atan 15-20 kişilik bir grup tarafından molotofkokteyli attı. Molotofkokteylin etkisiyle başlayan yangın, sürücü ve yolcuların aracı boşaltmasının ardından büyürken, bölücü örgüt yanlısı kişiler, ara sokaklara dağılarak olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların durumu telefonla bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şişli itfaiye ekibi çıkan yangını söndürürken, İETT aracı tamamen yandı. Polis ekipleri, olay sonrası bölgede denetimlerini sıklaştırdı ve olaya karışanları arama çalışması başlattı.