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İETT otobüslerine panik butonu

Butona basıldığı anda güvenlik kameraları kontrol merkezine gönderilecek ve güvenlik güçleri harekete geçecek

24 Şubat 2016 19:36

İETT, yolcuların maruz kalabileceği tehlikelere karşı önlem olarak araçlara "acil durum butonu" koymaya başladı. Butona basıldığında, acil durum alarmı oluşturularak, araçtaki anlık kamera görüntüleri kontrol merkezine gönderilecek. Güvenlik güçleri de harekete geçerek anında müdahale edecek.

Hürriyet’in haberine göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, toplu taşıma araçlarında yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı, bu araçlara "acil durum butonu" koymayı zorunlu hale getirmeye hazırlandığını belirtmesinin ardından İETT harekete geçti. Acil durum butonu yolcuların ve şoförlerin güvenli seyahat etmesi ve maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı kolayca ulaşabilecekleri noktalara konulmaya başlandı.

Bir tehlike anında yolcu ve ya butona basarak sinyal verecek; GPS üzerinden ilgili aracın konumuna ulaşılacak ve yardım gönderilecek. Ayrıca araçlardaki iç ve dış kameralar acil durumun canlı olarak izlenmesini ve kaydedilmesini sağlayacak.Araçların alarm bilgileri 24 saat geçmişe dönük olarak izlenebilecek. Butona basıldığında ilgili araca ait 4 kamera görüntüsü canlı olarak kontrol ekranına gelecek.

 

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