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Yaşam

İETT, 'İstanbul için 290 kişilik metrobüs' haberini yalanladı

İETT'den yapılan açıklamada metrobüsün sipariş edilmediği açıklandı

09 Eylül 2016 18:04

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) talebiyle Bursa'da bir şikret tarafından 290 kişilik metrobüs üretimi yapıldığına ilişkin haberi yalanladı.

İETT açıklamasında, şirketin fabrika müdürünün açıklamalarına dayanılarak hazırlanan haberlerde bahsi geçen araçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya bağlı kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü’nün hiçbir yazılı ya da sözlü talebi olmadığı belirtildi.

Kamuoyunu yanıltan bu haberlerle ilgili olarak söz konusu şirket yönetimiyle iletişime geçildiği ve açıklama istendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:


"İETT olarak basında yer alan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine Bursa'da bir şirket tarafından metrobüs üretimi yapıldığı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

İETT Genel Müdürlüğü, her türlü mal tedarik sürecini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Bu kanunlar çerçevesinde fiyat araştırması ve teknik şartname hazırlıkları yapılmadan, ihale duyurusu yayınlanmadan teklif alınması, sipariş verilmesi söz konusu olamaz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Bursa’da bir otomotiv fabrikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzçerine 25 metre uzunluğunda, 290 kişi kapasiteli metrobüs ürettiklerini açıklamıştı.

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