'İETT işçileri patlamak üzere; bazı şoförler pet şişelerde hacetlerini gideriyorlar!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen şikayetlere değinen Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, "5 milyon dolar verip, Araç Takip Sistemi kurdunuz da, otobüs şoförlerini niye düşünmediniz? O şoförler, sıkıştıklarında hacetlerini nerede ve nasıl giderecek? Bazı şoförlerin pet şişelerde hacet gidermek zorunda kalmaları, onlara bir zulüm değil mi?" diye sordu.

Karakaya'nın Yeni Akit'te "Vaatler güzel, hizmet güzel... Biraz da 'vatandaşın sesi'ne kulak verilmeli!" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2015) yazısı şöyle:

Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bakalım... Şikâyetler hayli çok...

Vatandaş soruyor:

“Büyükşehir Belediyesi’ni Kadir Topbaş mı yönetiyor, yoksa Paralelciler ve Geziciler mi?”

Meselâ, “İETT’de büyük sıkıntı” var!.. Bu sıkıntının “seçim öncesi” artması da, hayli manidar!..

“Talep ve sıkıntılarını” anlatan “sendika temsilcileri” ve “işçi”lere;“Sokağa çıkın, eylem yapın!” diye “kışkırtma”da bulunan “daire başkanları” varmış, iyi mi?..

“İşçileri sokağa dökmek!”

Lütfen dikkat, hem de “seçim arefesi”nde bunu söyleyen adamlar, hâlâ“İETT’de Daire Başkanı”dır!..

Ve bunlara dokunulmuyor!..

“İETT Filosu”nda, “Araç Takip Sistemi” diye bir birim varmış...

Bu birimde, daha önce “168 kişi” çalışıyormuş!..

Şimdi, kala kala “8 kişi” kalmış!..

Bu 8 kişi; o kadar otobüsü nasıl yönlendirsin?..

Bütün dert; “Sistem iyi çalışsın!”

Sistem çalışsın çalışmasına da, “vatandaşın mağduriyeti” ne olacak?.. “Ara durak”larda “otobüs” bekleyen vatandaşa bu zulüm niye?..

ŞOFÖR, HACETİNİ GİDEREMİYOR!

Tamam, “Hareket Büro Amirlikleri” kaldırıldı ve “otobüslerin hareketleri”Merkez’den idare edilmeye başlandı da, yolda “gasp”a uğrayan, “saldırı”ya maruz kalan, zaman zaman “dayak” yiyen şoförle kim ilgilenecek?..

“5 milyon dolar” verip, “Araç Takip Sistemi” kurdunuz da, “otobüs şoförleri”ni niye düşünmediniz?..

Söyleyin hele;

O şoförler, sıkıştıklarında “hacet”lerini nerede ve nasıl giderecek?. Bazı şoförlerin; “pet şişelerde hacet gidermek” zorunda kalmaları, onlara bir“zulüm” değil mi?..

Çoğu filoda görevli 770 kişi, “ihtiyaç fazlası” denilerek İETT’den alınıp,Büyükşehir bünyesine gönderildi... Ki, aralarında “İETT’nin belkemiği”sayılan “Tamir-Revizyon işçileri” de var!.. “Kritik görevdeki” bu adamları Büyükşehir’e almak, kime ne kazandıracak?..

KADİR BEY BİLMİYOR MU?

Gerek İETT’de, gerek Belediye’de “bazı daire başkanları” var ki; kendilerini“İsrailli” görüyor, çalışanlara ise “Filistinli” gözüyle bakıyor!..

Kadir Bey’in, tüm bu olup-bitenlerden haberi var mı acaba?..

Ben, buradan uyarayım kendisini:

“İETT işçileri patlamak üzere!”

Bir an önce bu soruna el atmalı ve “stres biriktiren bu fay hattı”na gerekli müdahaleyi yapmalıdır!..

Ama önce;

“Paralel’le içli-dışlı olan en yakınındakiler”den işe başlamalı, sonra da“daire başkanları”nı gözden geçirmelidir!..

“Hizmet”ler güzel...

Ama, o hizmetleri yapan işçiler, idarecilerin “baskı”larından bunalmış durumdalar!..

Bu “umursamazlık” devam ederse;

Korkarım, “fatura AK Parti’ye” çıkar, bedelini de “AK Parti” öder!..

Kadir Bey; “30 Mart seçimleri” öncesinde, “Mustafa Sarıgül’le boy boy hatıra fotoğrafı çektiren Paralelcileri” herhalde biliyor olmalıdır!..

Bilmiyorsa da, araştırsın!..

Çünkü, Büyükşehir Belediyesi;

“Paralelci kaynıyor!”

“Onlar kim” diye sorarsa;

Derim ki, “En yakınındakilere bak!..”