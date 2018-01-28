İETT güzergâh ve sefer saatleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor

İETT, hat ve güzergâhlarda revizyona gitmeye hazırlanıyor. Otobüs güzergâhlarının sahada kontrolünü yaptıracak olan İETT, hazrıhat, güzergâh ve sefer saatleriyle ilgili olarak İstanbul genelinde değişikliğe gidecek. Saha analizi için İETT, 14 Şubat 2018 tarihinde hizmet alım ihalesi düzenleyecek.

İETT, şu anda kendisine ait 2 bin 756 otobüs, denetleyicisi olduğu Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Otobüs AŞ de eklendiğinde elindeki toplam 3 bin 84 araç ile toplu ulaşım hizmetini yürütüyor. Bu kaynakları en verimli şekilde kullanmak için saha analizi yapılmasını isteyen İETT bir ihale açtı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, 14 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan “Saha Analizi Hizmet Alım” ihalesinin şartnamesinde işin konusu özetle şöyle tanımlandı:

“İstanbul dahilinde ve İETT tarafından hizmet verilen ilçelerde hat etüdünün yapılması, idare tarafından belirlenen formata uygun raporların oluşturulması, iyileştirme önerilerinin sunulması, idarenin uygun bulduğu önerilerin gerçekleştirilmesi için aksiyonların alınması ve hat, güzergâh ile ilgili gelen taleplerin değerlendirilmesi için gerekli analizlerin yapılması hizmet alımının sağlanması.”

İşin amaç ve kapsamı ise sahada kontrolün yapılarak, otobüslerin hat, güzergâh ve sefer saatleri ile ilgili iyileştirme önerilerinin idareye sunulması, böylece kaynakların verimli kullanılması ve müşteri memnuniyetinin gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.

15 ay sürecek

Teknik şartnamede yer alan bilgilere göre çalışma ile güzergâh çizgisinin doğruluğu, hat uzunluğu, ölü kilometre verisi, hizmet verilen bölgeler, gelir-gider, entegrasyon noktaları yerinde gözlem yapılarak kayıtlı bilgilerle karşılaştırılacak. Rötar, yolculuk, zayi durumu ve işletme hızı hesaplanacak, şoför ve yolcu görüşleri alınacak. Hat, araç ve şoför verimliliği konusunda öneriler geliştirilecek. 15 ay sürecek olan iş için, işi alan firma çalıştırmak istediği personelin özgeçmişini İETT’ye bildirecek. İETT’nin onaylamadığı personel çalıştırılmayacak. Yüklenici her ay 20 hattın analizini yaparak İETT’ye rapor verecek. İstanbul’da 7 bin 833’ü açık, 4 bin 768’i kapalı olmak üzere toplam 12 bin 601 otobüs durağı bulunuyor.

2017 yılı verilerine göre İstanbul’da, özel otomobiller dışında karayolu ile yapılan yolculuğun yüzde 37.5’i otobüs ve metrobüsle, yüzde 25.4’ü servisle, yüzde 20.5’i minibüsle ve yüzde 16.6’sı ise taksi veya taksi dolmuşla yapılıyor.