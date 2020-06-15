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İETT gece seferleri bu gece yeniden başlıyor

İlk etapta araç sayısı sınırlı olacak 

15 Haziran 2020 15:31

İETT, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği gece seferlerine bu geceden itibaren yeniden başlıyor. Seferler metrobüsle de entegre olacak.

İETT, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan’da ara verdiği gece seferlerine yeniden başlıyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferler, sabaha kadar devam edecek. Metrobüsle de entegre çalışacak gece seferleri, pazartesiyi salıya bağlayan, bu gece itibariyle başlıyor.

İETT’nin, 15F Beykoz-Kadıköy, E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy, 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı, 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim, E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent Metro seferleri, haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet verecek.

İlk etapta araç sayısı sınırlı olacak 

İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak.

Metrobüs hatları ise her gün sabah 05.00’e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edecek.

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