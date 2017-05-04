İETT araçlarında şoför kabini uygulaması yaygınlaşıyor

İETT, metrobüslerin tamamında şoför kabini uygulamasına geçiyor. Metrobüs hattında hizmet veren 169 otobüsün şoför kabinlerinin Haziran ayı sonu itibariyle tamamlanması bekleniyor

İETT'ye ait 2 bin 756 otobüsten 2 bin 487'sinde kullanılan şoför kabinleri için şimdi metrobüslerde çalışma yapılıyor. Şu ana kadar 20 metrobüste şoför kabinleri oluşturuldu.



"Tüm araçlarda kabin sistemi oluşturulacak"



İETT Genel Müdürü Arif Emecen, ilk etapta kabin uygulaması bulunmayan 265 adet körüklü otobüste kabin tasarımı ve yolcu koruma profil dizaynının tamamlandığını bildirdi. Bu araçların 20'sinin metrobüs hattında hizmet verdiğine dikkat çeken Emecen, "Tasarım iyileştirme çalışmalarının tamamlanması ve yol testlerinin yapılmasından sonra metrobüs hattında hizmet veren tüm araçlara montaj planı çerçevesinde standart uygulama yapılacak ve kabin sistemi oluşturulacak. Takvimimize göre metrobüs hattında hizmet veren 169 otobüsün şoför kabinlerinin bir ay için tamamlanması gerekiyor. Verdiğimiz hizmette yolcu güvenliği esastır. Araçlarımızın bu anlamda tüm eksiklerini tamamlamak, ihtiyaca uygun hale getirmek ilk önceliğimizdir. Haziran ayı sonu itibarı ile metrobüs hatlarındaki tüm araçlarımızda şoför kabini uygulamasına geçilmiş olacak açıklamasında bulundu.