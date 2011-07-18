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İETT ARACINA MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI İSTANBUL (A.A)

18 Temmuz 2011 10:26

-İETT ARACINA MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Ataşehir'de bölücü terör örgütü üyeleri, İETT otobüsüne molotofkokteyli attı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Caddede, Mazhar Sal idaresinde Ataşehir-Kadıköy seferi yapan 34 ZA 3411 plakalı İETT otobüsü, garaja giderken yüzleri maskeli 20 kişilik grup tarafından durduruldu.  Bölücü terör örgütü üyeleri, şoför Sal'ı araçtan indirerek, otobüse molotofkokteyli attı. Olay yerine çağrılan Ataşehir itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken araçta maddi hasar oluştu. Araç sürücüsü Mazhar Sal ise ifadesi alınmak üzere Ataşehir Polis Merkezi'nde götürüldü. Polis, olayla ilgili bölgede arama çalışması başlattı.

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