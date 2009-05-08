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İEM'den 13. Ağır Ceza Mahkemesine Ergenekon CD'si

08 Mayıs 2009 16:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Ergenekon" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen CD'de, Ümraniye'de ele geçirilen 27 adet el bombasına ilişkin olay yeri fotoğrafları ve görüntüleri bulunuyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünden gelen ve dava dosyasına konulan yazıda, Ümraniye'de ele geçirilen 27 adet el bombasıyla ilgili olay yeri inceleme raporunda belirtilen kamera ve fotoğraf görüntülerinin istenildiği belirtildi.

Yazıda, Ümraniye Asayiş Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme görevlilerince, gecekonduda "2007-R-461" rapor numarası ile çekilen 38 adet fotoğraf ve 7 dakika 32 saniyeden oluşan kamera görüntülerinin CD'ye aktarıldığıbelirtiliyor.

El bombalarına ilişkin fotoğraflarda, malzemelerin bulunduğu iddia edilen eski ahşap sandık da yer alıyor. Fotoğraflarda, el bombalarının yanında MKE yapımı tapa ve fünye de görülüyor. Görüntülerde ise el bombalarının seri ve kafile numaraları dikkati çekiyor.

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