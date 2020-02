İEF'de partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema 'Teknoloji'

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 7 - 16 Eylül tarihleri arasında 87\'nci kez düzenlenecek. Partner ülke Sırbistan, odak ülke Hindistan, ana tema ise \'Teknoloji\' olacak. Fuar için düzenlenen basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Hem ülkemizin hem bölgemizin hem de dünyanın barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu kriz ortamını aşabilmek için de fuarın ilaç olacağı kanaatindeyim\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7- 16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye\'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olan İEF, kapılarını 87\'nci kez açacak. İzmir başta olmak üzere, yurt içi ve dışından misafirlerini bekleyen İEF, 10 gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Ana Sponsoru Folkart olan İEF\'nin ana teması \'Teknoloji\'.

İEF\'nin açılışı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Folkart Yönetim Kurulu başkanı Mesut Sancak ile Vestel Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Ergün Güler ortak basın toplantısı düzenledi. Kocaoğlu, fuarın yıllardın barışa hizmet ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

\"Bizimki çok fonksiyonlu bir fuar. Biz eğlenceye, kültüre, sanata ağırlık vererek ticaretin yanında eğlenceyle bir dönem anılan fuarı bugünün koşullarında yine eğlenceye kültüre taşıyarak sürdürüyoruz. Fuar 2022 yılında 100 yılını tamamlayacak. İzmir\'e ciddi katkıda bulunuyor. Cephede birbiriyle savaşan ülkeler yıllarca İEF\'de buluştu. Ülkelerin soğuk savaşı sürdürürken İzmir Fuarı\'nda buluşmaları fuarın ayrıca tarihi ve misyon zenginliğini göstermekte. Ülkenin, dünyanın geldiği bu durumda fuarın, İzmir insanın dünya barışına, kardeşliğine mutlaka katkı yapacağına inanıyorum. Hem ülkemizin hem bölgemizin hem de dünyanın barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu kriz ortamını aşabilmek için de fuarın ilaç olacağı kanaatindeyim. Bu sene onur konuğu ilimiz yok. Bir süre bunu sürdürdük onur konuğu il uygulamasına başladığımızda tanıtıma ihtiyacı olan illeri burada tanıtırken ciddi bir görev yaptık. Zaten çoğu ilimiz İzmir Fuarı\'na fiilen katılıyorlar bundan sonra da katılmaya devam edecekler.\"

\'İZMİR\'İN, TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİNE DAMGA VURMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK\'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak fuarın 3\'üncü kez ana sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, \"Hepimiz İzmir\'in gelecekte yücelmesini istiyoruz. Bu nedenle de İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin hayata geçirdiği tramvay projesi, körfez kıyılarının planlanması gibi projeler bu şehri sevenleri mutlu ediyor. Folkart olarak biz de İzmir\'in bugününü ve geleceğini planlıyoruz. Şehre katkı verecek olan her projeyi de destekliyoruz. İzmir hem bugünün hem de gelecekte Türkiye\'nin tartışmasız en önemli şehirlerden birisi. Biz de bunun farkındalığını yaşıyoruz. İzmir\'in, Türkiye\'nin geleceğine damga vurmaması için hiçbir neden yok. Farklılıklarını zenginlik olarak ortaya çıkaran İzmir, dünyada parmakla gösterilecek şehirlerini başında yer alıyor. İzmir Türkiye\'de fuarcılığın doğduğu şehir. Folkart olarak 400 kişiyle fuarda olacağız. Fuarımızın yolu açık olsun\" dedi.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN ÖZEL ELDİVEN, BEYİN AKTİVİTELERİNİ ÖLÇEN GİYİLEBİLİR MOBİL CİHAZ

Fuarın bu yıl partner ülkesi Sırbistan olacak. 4 No\'lu Hol\'de teknoparkları, telekomünikasyon teknolojileri, gıda ürünleri ile teknolojileri, yapı ve yapı sektörü teknolojileri gibi ürün gruplarıyla 20\'ye yakın firmayla yer alacak. Teknoparklar görme engelliler için özel eldiven, beyin aktivitelerini ölçen giyilebilir mobil cihazlar ile teknolojik çalışmalarını fuarda sergileyecek. Firmalar, üç boyutlu teknolojiler, akıllı kapalı alan bitkileri, turizm organizasyonlarıyla fuarda olacak. Sırbistan ile Türkiye arasında 2017 yılında 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret hacminin, yapılan anlaşmalar sonrasında 2 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor. Fuarın Odak ülkesi de Hindistan oldu. İEF\'ye ilk kez 1943 yılında katılan Hindistan, 2014 yılından sonra bu yıl ikinci olarak odak ülke olarak gelecek. Çoğunluğu teknoloji ağırlıklı 50\'nin üzerinde firmasıyla fuarda bulunacak Hindistan, Hol 1-A\'da yerini alacak. Tekstil, el sanatları, medikal, yapı ve inşaat, dijital yer karoları, seramik, elektrik, elektronik, güneş enerjisi, endüstriyel aydınlatma, ev dekorasyonu, sondaj, gıda, radar, su teknolojileri gibi çeşitli teknolojilerin yer alacağı holde küçük bir Hindistan yaratılacak. Fuarda bazı ilklerde yaşanacak. Bu yıl ilk kez Doğu Afrika\'dan Burundi katılacak. Venezuela, Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Bosna - Hersek, Kamerun, Sudan, Gana, Irak, Gambia, Kenya 4 No\'lu Hol\'de teknolojik ürünleriyle yer alacak.

ANA TEMA TEKNOLOJİ

\'İnovasyon\' çatı teması altında, bu yılın ana teması teknolojik ürünlerin günlük hayatta ve global ticarette giderek artan etkisi nedeniyle \'Teknoloji\' olarak belirlendi. Kültürpark 2 No\'lu Hol\'de ana tema kapsamında stantlar hem de firmalar yer alacak. Trabzon Teknokent, Kahramanmaraş Teknokent, Teknopark İzmir, Yaşar Üniversitesi Minevra Kuluçka Merkezi, Bilimpark ile bir ürünün düşünme aşamasından yaratılma aşamasına kadar olan sürecin sunulduğu Maker Fair bölümünde yüzün üzerinde firma olacak. Ortaya çıkacak fikirlere yatırım yapmak isteyenler bu alanı ziyaret edebilecek. Hol 1-B\'de İzmir dışından gelecek belediyeler tanıtılacak. 2021\'de Botanik EXPO\'sunu gerçekleştirecek olan, UNESCO\'nun 26\'ncı Gastronomi Şehri Hatay doğal güzelliklerini, örf ve adetlerini, damaklara hitap eden lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak. 87\'nci İEF kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan İş Günleri Toplantıları 5- 7 Eylül tarihlerinde yapılacak. Delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu yıl 25 ülke İzmir İş Günleri Toplantıları\'na katılacak. Ülke ve proje sunumları yapılarak, yerli ve yabancı fuar katılımcılarının, üst düzey yabancı delegasyon ve ulusal ticari temsilcilikleri ile buluşması sağlanacak.

KONSER, BALE, TİYATRO, DANS

İEF\'de konserler, gösteriler, tiyatro oyunları ve dans gösterileri olacak. Konserler 7 Eylül Cuma günü saat 21.30\'da Nazan Öncel ile başlayacak. Sertab Erener, Hakan Aysev, Kenan Doğulu, Hey Douglas, Ceza, Aleyna Tilki, Berkay, Gülşen, Fettah Can ve İrem Derici ile devam edecek.

Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Rock Sahnesi kurulacak. Rock müzik konserleri 3 No\'lu Hol otoparkında gerçekleşecek. Saat 20.45\'de başlayacak konserler 8 Eylül\'de Gripin ile başlayacak. Rock Sahnesi\'nde Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd, rock müzik tutkunları ile bulaşacak. Çim ve Rock Sahnesi konserleri ücretsiz izlenebilecek. Mogambo Caz Geceleri bu yıl da caz müzik sevenlere keyifli geceler yaşatacak. Her gün saat 21.00- 23.00 arasında Grup Gündoğarken\'in sahne alacağı Mogambo\'da saat 23.00\'ten itibaren ise her gün bir başka sanatçı konser verecek. İsmet İnönü Sanat Merkezi\'nde ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunları sahnelenecek. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda ise müzikli gösteriler ve dans toplulukları sahne alacak. 11 Eylül\'de Rus balesinin seçkin topluluklarından Moscow State Ballet (Moskova Eyalet Balesi) \'Romeo & Juliet\'i sahneleyecek. Nükhet Duru \'Kabare Nü\', Bir Selami Şahin Müzikali 7Seninle Başım Dertte\', Gürcistan müzik topluluğu Arsiani ile Latin müzik ve danslarıyla Cuban Band - Swing Latino Grupları etkinlikleri Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda gerçekleştirilecek.

DEV ÇEKİRGE GEZECEK

Bu yıl Kültürpark\'ta ziyaretçileri mekanik robot dev çekirge \'The Giant Grasshopper\' karşılayacak. Uzunluğu 13,5 metre, ağırlığı 14 ton olan dev çekirge fuar boyunca her gün Lozan Kapısı\'ndan başlayarak Kaskatlı Havuz\'a, oradan da Basmane 9 Eylül Kapısı\'na kadar yapacağı yürüyüşte eğlence dolu görsel bir şov sunacak. İEF\'de ayrıca her gün dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar sokak gösterileri yapacaklar. İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın giriş saatleri 16.00 - 23.00 olarak belirlendi. Fuar giriş ücretleri, İzmirim Kart ile tam 4 TL, öğrenci ise 3 TL olurken, engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri ücretsiz olarak Kültürpark\'a girebilecek.



FOTOĞRAFLI