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İEC Başkanı Güngör: Kompleks vitaminler dışında B1 vitamini tableti bulunmuyor

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Semih Güngör, Türkiye'de B1 vitaminin tablet olarak bulunmadığını söyledi

15 Kasım 2012 14:09

Ruken Tuncel


65 gündür devam eden açlık grevi eylemindeki tutuklu ve hükümlülere yurt dışından B1 vitamini hapı getiren Eski  AP Milletvekili Feleknas Uca,  İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uca'nın Almanya'dan getirdiği 248 kutu vitaminede el konuldu.

Uca'nın gözaltına alınmasının ardından B1 vitaminlerinin Türkiye'ye girişiyle ilgili  prosedür hakkında T24'e bilgi veren İstanbul Eczacılar Odası (İEO) Başkanı Semih Güngör, Türkiye'de B1 vitamininin tablet olarak bulunmadığını belirterek şöyle konuştu: "B1'in Türkiye'ye girişi iki şekilde  yapılır.  Eğer bitkisel içerikliyse Tarım Bakanlığı'ndan izne tabidir. İlaç formatındaysa ve toplu giriş yapılacaksa bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapılır ve ruhsat alınmalıdır.

 

'B1 vitamini tableti bulunmuyor'

 

Fakat bu durum farklı burada insan hayatı söz konusu ve Türkiye'de B1 kompleks vitaminlerin içinde var Sadece B1 vitamini tableti bulunmuyor. Komplekslerde vücudun günlük ihtiyacı olan B1'i karşılamakta yetersiz kalıyor. Bizlerde ailelerden bize gelen bireysel başvurular doğrultusunda eczanelerde araştırma yaptık fakat olumlu bir sonuç elde edemedik, ya az sayıda bir ya da iki tane var ya da hiç yok. Bu ilaçlara el koymak yerine cezaevlerindeki açlık grevinde olan insanlara ulaştırılmalı."

 

'Bitkisel ürünler eylemcilere verilmemeli'

 

İnternette ve bitkisel ürün satışı yapılan yerlerdeki  B1 vitaminlerini T24'e değerlendiren  Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden  Farmakognozi Uzmanı Prof. Dr. Filiz Meriçli, bitkisel olduğu iddia edilen ürünlerin büyük sorunlara yol açtığını söyledi.

 

Bitkisel olduğu ifade edilen vitaminlerin Tarım Bakanlığı tarafından onaylandığını dile getiren Meriçli konuşmasını şöyle sürdürdü: Bu ürünlerin içeriğine dair bilgimiz yok. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat alıyorlar ve aynı ürün koduyla farklı ürünlerde piyasaya sürülebiliyor. Hiçbir analizden geçmiyorlar ve bilimle alakası olmayan ürünler. Bu nedenle bu tabletlerin kesinlikle kullanılmaması gerekir. Açlık grevindekilere de verilmemeli, çünkü içerikleri bilinmiyor"

 

Nörolog Emel Gökmen'de "Ülkemizde var olan preparatlar B1, B6, B12  içeriyor. Uzun süreli açlıkta bu vitaminlerin hepsine ihtiyaç var. Bu vitaminler beslenmenin yerini almayacak elbette fakat bunlara da ihtiyaç var" dedi.

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