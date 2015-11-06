Bakan Altınok’un 'sevinç tokadı'

Antalya’da G20 Zirvesi için yapılan hazırlıkları inceleyen İçişleri Bakanı Selami Altınok, eski yazı işleri memuru Mehmet Koçak'ı karşısında görünce sevincini tokat atarak gösterdi.

Vatan gazetesinin haberine göre, G-20 Lider Zirvesi'ne yönelik hazırlıkları yerinde incelemek için Antalya'da bulunan İçişleri Bakanı Selami Altınok, eski yazı işleri memuru Mehmet Koçak'ı görünce sevincini gizlemedi. Koçak'ın yanağına dokunmak isterken tokat atan Bakan Altınok'u Serik Kaymakamlığı döneminden tanıyanlar, memurunu beraber görev yaptığı yıllarda da bu şekilde sevdiğini söyledi. G-20 Lider Zirvesi'ne yönelik hazırları yerinde incelemek için Antalya'da bulunan İçişleri Bakanı Selami Altınok, 2005 yılında 2.5 yıl kaymakam olarak görev yaptığı Serik'te hükümet konağını ziyaret etti.

Yanağa tokat attı

Bakan Altınok, kendisini selamlamak için gelenler arasında eski yazı işleri memuru Mehmet Koçak'ı görünce sevincini gizlemedi. Koçak'ın yanağına dokunmak isterken tokat atan Bakan Altınok'u Serik Kaymakamlığı döneminden tanıyanlar, memurunu beraber görev yaptığı yıllarda da bu şekilde sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 7 yıllık bir aranın ardından Serik'te eski koltuğuna oturan Bakan Altınok, ilçede gerek çalışma ortamı gerekse sokaklarında bir sürü hatıraya sahip olduğunu söyledi. Ziyaretinde eski dostlarını görmüş olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Bakan Altınok, "Serik'te 33 ay kaldım ancak 10- 15 yıla sığabilecek güzel dostluklar, güzel bir çalışma dönemi yaşadım" dedi. Bakan Altınok, kaymakamlığını ziyaretinin ardından belediye başkanlığına geçti. Altınok, kaymakamlık ve belediye arasında yürümeyi tercih ederken, belediye binasının girişinde davullar ve zurnalar eşliğinde karşılandı. Burada da kendisiyle selamlaşmak için uzun kuyruklar oluşurken, Bakan Altınok kimseyi atlamadan selamlaşmaya dikkat etti.