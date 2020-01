İdris Naim Şahin'in büyüklük hesabı: 1 her zaman 0,9'dan büyüktür

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, güvenlik toplantısı için gittiği Batman'da büyümeye değinerek, "1 her zaman 0,9'dan büyüktür. 1 her zaman yarımdan büyüktür. Bizim hedefimiz her zaman biri 1,10, 1,20 ve 1,5'a doğru yüceltmektir. O büyüğü 0,75'e indirerek, yarıma indirmek için planlar yapabilirler" dedi.

Batman'da 10 ilin valisiyle güvenlik toplantısı gerçekleştiren İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Demiryolu Köyü yakınınlarındaki Emniyet Müdürlüğü'ne ait Özel Hareket Şube Müdürlüğü binası ile 200 daireli lojman ve sosyal tesislerinin temel atma törenine katıldı. Bakan Şahin, alana gelirken kendisini karşılayan halk oyunları ekibinin davulcusuna 200 lira bahşiş verdi.

Törende konuşan Bakan Şahin, emniyet teşkilatının donanım ve malzeme açısından her geçen gün güçlendiğini söyledi. Şahin, "Polisimiz, Emniyet Müdürümüz ve Jandarma hep değişim için adeta yarış halindedir" dedi.

Bölgedeki il valileriyle Batman'da teknik bir çalışma toplantısını yaptıklarını söyleyen Şahin, "Sadece Batman'ın bademli çorbasını içip gitmek yerine bir de iş yapmanın programı içinde olduk. Son 10 yılda temeli atıp da tamamlanmayan tesis kalmadı. Türkiye büyük başarılara imza attı. Batman bölgemizin yıldız illerindendir. Bu şehrimiz son derece modern yapılarla donatılmış. Bakanlığımıza bağlı teşkilatlarımızı donanım ve malzeme açısından güçlendiriyoruz. Bölgeyi huzurlu hale getirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.



'Büyük daima iyidir'



Bakan Şahin, yağmur altında sürdürdüğü konuşmasında, "Bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek, korkutularak, kandırılarak bir şekilde yanlış istikamete gidenler oluyor, olabiliyor. Bir taraftan da biz ülkemizi kalkındırıyoruz. 1 her zaman 0,9'dan büyüktür. 1 her zaman yarımdan büyüktür. Bizim hedefimiz her zaman biri 1,10, 1,20 ve 1,5'a doğru yüceltmektir. Büyük daima iyidir ve güçlüdür. Büyüğe diş bileyenler, büyüğü kendine farklı hedef olarak görenler o büyüğü küçültmek, o büyüğü 0,75'e indirerek, yarıma indirmek için planlar yapabilirler. Biz bunun farkında olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Bakan Şahin, Batman'a yapılan yatırımın Türkiye'ye yapılan yatırımın olduğunu ifade ederek, "Çünkü biz Batmanla, Samsun'uyla, Artvin'iyle, Ardahan'ıyla, Muğla'sıyla biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Bu bütünlüğümüze ve kardeşliğimize göz diken, içerden ve dışarıdan sadece Batman onlara yeter. Ama ülke sevdasında Batman yalnız değildir" dedi.Bakan Şahin ve beraberindekiler daha sonra törenle temel attı.