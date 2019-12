T24



‘İdris Naim Şahin, gerçek AKP fotoğrafıdır’



'AKP medyasının çirkin itirafı'



Barış ve Demokrasi Partisi, KCK tutuklamalarını protesto etmek için Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı'nda "İrademe Dokunma" mitingi düzenledi. "Yarın çok geç olmadan" sloganı ile düzenlenen mitinge BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Milletvekilleri Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Sebahat Tuncel, Halil Aksoy, Murat Bozlak, İbrahim Binici, Erol Dora ve Blok milletvekili Levent Tüzel katıldı. KCK operasyonlarında tutuklananların isimlerinin tek tek okunduğu mitingte konuşan Selahattin Demirtaş, "Bugün İstanbul'da biraraya gelmiş Kürt halkı olarak, sanıyorum 'Bizler bu operasyonlarla, iradeyi kırdık, teslim aldık, halkı sindirdik, korkuttuk' diyenlere iyi bir mesaj veriyoruz. Bu meydanın sesi, bu operasyonları yürütenlerin kulağına küpe olsun istiyoruz. ‘Biz bu halkı tutuklayarak haksız, hukuksuz bir şekilde siyasi soykırımlara tabi tutarak, teslim aldık’ diyenler bir kez daha yanıldıklarını gördüler. Bizi korkutmaya çalışanlar, bizim gençliğin sloganı şudur, 'Biz korkunun kölesi değil efendisiyiz'" dedi.KCK operasyonları için “AKP polisleri sahte delillerle dosya hazırlıyor ve götürüp AKP savcılarının önüne koyuyor. Onlar da arkadaşlarımızı AKP cezaevlerine koyuyor. Zekice hesaplanmış bir tezgâh” diyen Demirtaş, şunları söyledi:"Ama bu zekice plan içerisinde biri var ki, bu plana uymuyor, İdris Naim Şahin. Her konuşmasında bu operasyonu kendilerinin planladığını itiraf ediyor. İçişleri Bakanı'nı bu üstün zekâ ürünü açıklamalarından dolayı kutluyorum. Herkes başaramaz. Siyasi soykırım operasyonlarıyla ilgili meclis kürsüsünden karar vererek, hüküm kurarak, kendini mahkeme yerine koyup, arkadaşlarımıza hakaretler yağdırarak, bu operasyonları bizzat kendisinin yaptığını, yönettiğini itiraf etme zekâsını herkes gösteremez. Böyle bir İçişleri Bakanı'nı tam 9 yıldır bizden sakladığı için Başbakan'a da sitem ediyoruz. Aşkolsun Başbakan diyorum. Aşkolsun 9 yıldır bu cevheri bizden sakladığın için. Bu Bakan'ın yaptığı her konuşma ve açıklamadan yola çıkarak, AKP'nin ne olduğunu, ne olmadığını anlayabilirsiniz. İdris Naim Şahin, gerçek AKP fotoğrafıdır. Demiş ya, 'Arıyorum bulamıyorum nerede bu Kürt sorunu?' Sanırsınız ki, çorabını kaybetmiş de arıyor. Kanepenin, masanın altına bakıyor. Sen aramaya devam et Sayın Bakan. Kanepenin altına, masanın altına bak belki bulursun. Biz Kürt sorununu çözdük de senin haberin yok. Kürt halkı demokratik özerkliği ilan etti. Kürt halkı kendi ana diliyle alanlarda, yerel yönetimlerde kendi sorununu bütün dünyaya göstere göstere çözdü, sen hala neymiş kanepenin altında Kürt sorununu arıyorsun, aramaya devam et belki bulursun. Az önce isimleri burada tek tek sayılan arkadaşlarımızın her biri bu İçişleri Bakanı'ndan bin kat daha iyi siyasetçidir. Ama içeri atılmış durumdalar. Ellerindeki sınırsız gücü ne kadar kullanırlarsa kullansınlar, teslim olan, tek bir adım geri atan namerttir diyoruz."Demirtaş, katılımcılara, BDP'ye aileleriyle birlikte üye olmaları çağrısında bulunarak, "Mademki BDP'yi bitirmek istiyorlar, o halde biz de bütün ailemizle birlikte BDP'ye resmi üye olalım. BDP'nin milyonlarca resmi üyesi haline gelelim ki, BDP tutuklamalarla bitiyor mu bitmiyor mu gösterelim. İçerideki arkadaşlarımız ne suç işlemişse biz her gün aynısını yapmaya devam edeceğiz. Onların yaptığı tek şey özgür ve demokratik siyasetti. Biz de bunu yapıyoruz ve kendimizi ihbar ediyoruz. Naim Şahin diyor ki, 'Orada ülke nasıl bölünür, halk nasıl ayaklanır dersleri vermişler'. Büşra Ersanlı, 'halkın ayaklanma' dersi vermiş güya. Tabi bu AKP medyasının çirkin bir iftirasıdır. Bu ders bizzat Başbakan tarafından veriliyor. Onun her konuşması halkımızı ayaklandırıyor, ülkeyi biraz daha bölüyor. Sen önce kendi genel başkanına bak. Ülkeyi bölünme noktasına getiren, sizin ırkçı, faşizan ayrıştırıcı dilinizdir. Bizim akademilerimiz milli eğitime bağlı bir okul değildir, orada kurbağaların sindirim sistemi dersi ve inkılâp tarihi dersi verecek halimiz yok. Orada elbette her konuya ilişkin dersi veririz. KCK'yi de tartışırız, Sayın Öcalan'ın fikirlerini de tartışırız, AKP'yi de CHP'yi de tartışırız. Ama oralarda konuşulanları kes kopyala yapıp, savcıların önüne koyarsanız, biz orada daha fazla ders veririz. Büyük bir akademisyen grubu akademilerimizde ders verecek, sizleri de bekliyoruz. Basını da bekliyoruz. Canlı yayın yapmak isteyenler gelip yapsınlar. Öyle gizli kapaklı, polis eliyle yapmaya gerek yok. Özellikle İdris Naim Şahin ve Başbakan'ı da davet ediyoruz ki, belki gençlerimizden siyaset nasıl yapılır öğrenirler" diye konuştu.