İdris Naim Şahin: Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu

İçişleri Bakanlığı görevinden alınan İdris Naim Şahin, ilk kez dönemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te habercilere konuşan Şahin'in konuşmasından bölümler şöyle:

''Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu''

İdris Naim Şahin, görevden alınmasının nedenini ''Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu'' diye değerlendirdi. Şahin, görev değişikliğinin olağan bir durum olduğunu belirterek, “Hakkımda medya üzerinden karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütüldü. Benim icraatım tartışılıyor mu? Yok. Bir kelime bir işlem yarışması gibi cümlenin başını al, sonunu al. Bu etik mi? Ahlaki mi? Bunu yazan yazarlar çıksın kürsüye 10 dakika konuşsun bakayım. El mi yaman, bey mi yaman. Televizyonlardaki meşhur tartışmalarda en az üç tane falsolu, hatalı cümle bulayım. Niyet önemli. ‘İdris Naim Şahin bu memlekette birilerinin oyununu bozmuştur. Dolayısıyla o hedef alınmalıdır.’ Bu fikri de ben söylemiyorum. Gidin bir kahveye, taksi durağına, orada söylüyorlar” dedi.

"Bahçeli doğruyu söylemiş"

Şahin, ''Başbakan, İmralı süreci için bakan harcadı'' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri için de ''Doğru söylemiş'' yorumunda bulundu.

Şahin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine sahip çıkan sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Doğru söylemiş, o ifadeler sayın Bahçeli'nin kendi siyasi görüşüdür. O konuyla ilgili bir şey söylemem” diye konuştu.

Şahin, ayrıca, PKK Lideri Abdullah Öcalan’la devam eden süreç ile ilgili olarak da ‘umudu olduğunu’ söyledi.

Devir-teslim töreninde “yüzünden düşenin bin parça” olduğunun yazıldığını söyleyen Şahin, “Yazılanların ne olduğu değil, doğru olup olmaması önemli. Suratımdan düşen bin parçaymış. Bunlar çok zorlamalı, sırıtan, ısmarlama yazılar” dedi.

Şahin gazetecilerin yanından ayrılırken de, “İdris Naim Şahin birilerinin işine çomak soktu onun için böyle oldu” dedi.



