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Şahin'den Akademi Başkanı'nın '15'inde kız ya erde ya yerde olmalı' sözlerine destek

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Polis Akademisi Başkanı Remzi Fındıklı'nın '15'inde kız ya erde ya yerde olmalıdır' gibi ifadeler içeren kitabının 'genel kültür' kitabı olduğunu söyledi

12 Ocak 2013 21:14

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Polis Akademisi Başkanı Remzi Fındıklı'nın "Bal arıdan, kavga karıdan olur. 15'inde kız ya erde ya yerde olmalıdır. Erkeğin göbeklisi, kadının da bebeklisi makbuldür" gibi ifadeler içeren kitabının "genel kültür" kitabı olduğunu savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın soru önergesini yanıtlayan Şahin, kitabın Polis Akademisi'nde tavsiye edilmediğini belirtti, şunları kaydetti:

"Polis Akademisi Başkanı Fındıklı tarafından kaleme alınan 180 sayfalık Hasılı Kelam, Özlü Sözler isimli kitap, ülkemizde farklı bölgelerde anonim olarak kullanılan sözlerden oluşmaktadır. Kitapta yer alan ve kamuoyunda sıklıkla kullanılan sözlerin, halkın olaylara ve olgulara bakışını göstermek adına derlendiği anlaşılmaktadır. Kaleme alınan kitap, bir genel kültür kitabı olma özelliği taşımakta olup, Polis Akademisi'nde herhangi bir dersin kaynak kitabı olarak tavsiye edilmemiştir. Ayrıca Polis Akademisi'nde adı geçen kitabın ve başka herhangi bir kitabın satışı da yapılmamaktadır."

CHP'li Oran ise Şahin'in bu yanıtına şu tepkiyi verdi: "Bu zihniyetteki birisinin Polis Akademisi Başkanlığı yaparak geleceğin emniyet müdürlerini yetiştiriyor olması anlaşılan Sayın Bakanı rahatsız etmemiş ki sorumuzu görmezden gelmiş. Ama bu kitabı 'genel kültür kitabı' olarak nitelemesi de dikkat çekici. İçişleri Bakanı'nın böyle bir kitabı 'genel kültür' edinebileceği kitap olarak nitelemesini de özellikle kadın yurttaşlarımızın ilgisine ve bilgisine sunuyorum."

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