Idris Elba: Koronavirüs beni zihinsel olarak kötü etkiledi

Mart ayında yeni filminin çekimleri nedeniyle New Mexico'da Koronavirüs'e yakalanan ünlü aktör Idris Elba, virüsün akıl sağlığı üzerinde travmatik bir etki yarattığını söyledi.

Geçirdiği hastalığın kendisini zihinsel olarak da etkilediğini belirten Elba, "Hastalığın belirtilerini göstermiyordum, herkeste görünen büyük belirtiler bende yoktu. Beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi. Çünkü virüse dair çok fazla bilinmezlik vardı, bilinmeyen bir konu olduğundan kendimi konuşmaya mecbur hissettim. Bu yüzden benim ve karımın üzerindeki zihinsel etkisi fazlasıyla travmatik oldu" dedi.

"Aslında dünyanın da tecride ihtiyacı olduğu ortaya çıktı"

Yaşananları hatırlamak amacıyla dünyanın her yıl bir haftalık tecride girmesi gerektiğini savunan ancak gelen tepkiler nedeniyle sözlerini geri alan Elba, "Yaşadıklarımın üstesinden gelmek için tecride ihtiyaç duydum. Aslında dünyanın da tecride ihtiyacı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Diğer yandan Elba’nın aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen olarak çalışacağı yeni proje için Apple ile anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.