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İdris Baluken'i tutuklatan dosyayı hazırlatan savcı 'FETÖ'den tutuklu!

Dün gece gözaltına alınan HDP Bingöl milletvekili Baluken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı

04 Kasım 2016 20:20

HDP Grup Başkanvekili Milletvekili İdris Baluken'in tutuklanmasına neden olan fezlekeyi hazırlayan savcı Ahmet Karaca'nın geçtiğimiz yıl MİT TIR'ları soruşturmasında tutuklandığı ortaya çıktı.

HDP'li avukatlar, MİT TIR'larıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcılardan biri olan Ahmet Karaca'nın bu başlıkta yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklandığını aktardı.

2012'de dava açmış

 

SoL'un aktardığı habere göre, Ahmet Karaca'nın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yaptığı dönem İdris Baluken'e dava açtığı da ortaya çıktı. Baluken'in Bingöl'de katıldığı eylemi gerekçe göstererek "terör" soruşturması başlatan Karaca, 15'e yıla kadar hapis cezası isteminde bulunmuştu.

 

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