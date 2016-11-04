İdris Baluken'i tutuklatan dosyayı hazırlatan savcı 'FETÖ'den tutuklu!

HDP Grup Başkanvekili Milletvekili İdris Baluken'in tutuklanmasına neden olan fezlekeyi hazırlayan savcı Ahmet Karaca'nın geçtiğimiz yıl MİT TIR'ları soruşturmasında tutuklandığı ortaya çıktı.

HDP'li avukatlar, MİT TIR'larıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcılardan biri olan Ahmet Karaca'nın bu başlıkta yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklandığını aktardı.

2012'de dava açmış

SoL'un aktardığı habere göre, Ahmet Karaca'nın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yaptığı dönem İdris Baluken'e dava açtığı da ortaya çıktı. Baluken'in Bingöl'de katıldığı eylemi gerekçe göstererek "terör" soruşturması başlatan Karaca, 15'e yıla kadar hapis cezası isteminde bulunmuştu.