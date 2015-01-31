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İdris Baluken: HDP'nin oyu yüzde 10.5

Baluken: İstenirse baraj sorunu tek bir Anayasa değişikliği maddesi ile çözülür

31 Ocak 2015 12:38

Haziran ayında yapılacak genel seçimlere siyasi parti olarak girme kararı alan Halkların Demokrasi Partisi (HDP) anket yaptırdı. Son anketin sonuçlarını HDP’nin İmralı heyeti üyelerinden ve grup başkanvekili İdris Baluken paylaştı. Baluken partisinin oy oranının yüzde 10.5 olarak hesaplandığını söyledi.

Diğer siyasi partilere de seslenen Baluken, “İstenirse baraj sorunu tek bir Anayasa değişikliği maddesi ile çözülür” dedi.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, İdris Baluken mesajında şu cümleyi vurguladı, “Çok merak edenlere söyleyelim: Kobani ve SYRIZA zaferlerinden önce yapılmış güvenilir anketlerde HDP yüzde 10.5’i geçmiştir. Gerisini siz düşünün.”

AKP’nin de, CHP’nin de seçim stratejilerini HDP ile mücadele üzerine kurduğunu söyleyen İdris Baluken, HDP’yi baraj sorunu üzerinden tartıştırmanın maksatlı olduğunu, tartışılması gereken esas konunun seçim barajı olduğunu belirtti.

 

'Bir günde çözülür'

 

“HDP barajı aşamazsa” diye başlayan tüm değerlendirmelerin, barajı kanıksama anlamına geldiğini de vurgulayan Baluken, istenirse baraj sorununun bir günde çözülebileceğini belirtti: Seçim barajı ayıbı hâlâ bir günde, tek bir Anayasa değişikliği maddesi ile değiştirilebilir. HDP’ye akıl vermek isteyenlere duyurulur…

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