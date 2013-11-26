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AKP'den kesin ihracı istenen Bal'dan sert çıkış: Sürü müyüz biz?

AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, 'Çözüm süreci iyi gitmiyor’ demek hakaret mi? Bence bunu söylemek medeni insanın, bir vekilin üzerindeki vebaldir' dedi

26 Kasım 2013 13:52


Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal,  "Özgür, hür düşünen insanlarız. Sürü müyüz yani? Vekil olmak her şey değil, önemli olan dik durmak" dedi.

AKP Grup Yönetim Kurulu’nun kesin ihraç istemiyle disipline sevk yazısını alan AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, Müşterek Disiplin Kurulu’na savunma yaptıktan sonra istifayı düşüneceğini söyledi. Grup yönetimi, Bal’a gönderdiği yazıda, ihraç istemine gerekçe olarak, sosyal medyada ve medyada yaptığı açıklamalarda partiyi küçük düşürücü ve hakaret içerici beyanlarda bulunmasını gösterdi. Bal, Müşterek Disiplin Kurulu’nca savunmasının istendiği 2’nci bir yazı daha gönderileceğini belirterek, şunları söyledi:

 

Vekillik her şey değil

 

“Muhtemelen bir savunma vereceğim, ondan sonra bakacağım. Kurulun kararını mı bekleyeceğim, istifa mı edeceğim onu düşünüyorum. İhraç talebi ‘tedbirli’ alındığından AK Parti grup toplantılarına katılamayacağım. Bence en ağırı bu. Hoş bir şey değil. Ama benim için önemli olan halkın ötekileştirmemesi. Özgür, hür düşünen insanlarız. Sürü müyüz yani? Bir partiye girince ceketini, paltonu kapıda asmak gibi o partinin şeklini mi alacaksın? İfade hürriyetin, düşünce hürriyetin olmayacak, her şeyi alkışlayacak mısın? Ben rahatım. Vekil olmak her şey değil."

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