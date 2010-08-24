-İDRARINI KARNINDAN YAPIYOR HATAY (A.A) - 24.08.2010 - Tıp dilinde ''mesane ekstrofisi'' diye adlandırılan doğumsal bir anomali nedeniyle testisleri tenine yapışık olan ve idrar deliği bulunmadığı için idrarını doğduğu günden beri karnından açılan delikle yapan 9 yaşındaki Y.Ç, ameliyat olup sağlığına kavuşmak istiyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde yaşayan ilköğretim okulu 2'nci sınıf öğrencisi Y.Ç'nin babası M.Ç, yaptığı açıklamada, günübirlik işlerde yevmiye ile çalışarak 5 çocuklu ailesini geçindirmeye çalıştığını ancak oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Oğlu Y.Ç'nin doğumsal bir anomali nedeniyle cinsel organı gelişmemiş olarak dünyaya geldiğini anlatan M.Ç, ''Allah'tan hep bir erkek evlat dilemiştim. Hayalim, sırt sırta verip çalışarak ailemizi geçindirmekti. Ancak, 4 kızımdan sonra dünyaya gelen tek erkek evladım doğduğu günden beri hastalıkla mücadele ediyor'' dedi. Devletin verdiği yeşilkart sayesinde doktor ve ilaç masraflarını karşılayabildiklerini ancak gittikleri doktorların oğlunun hastalığına çare bulamadığını anlatan M.Ç, şunları kaydetti: ''Oğlumu bir günlük bebekken götürdüğüm Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin Çocuk Cerrahisi kliniğinde, idrar deliği bulunmadığı için karnından delik açıldı. İdrarını buradan yaptığı için karnına sürekli çocuk bezi bağlamak zorunda kalıyoruz. Bu hastalığın da çaresinin olmadığını söylediler.'' Anne E.Ç ise oğlu büyüdükçe hastalığından daha fazla utandığını belirterek, ''Arkadaşları sünnet olurken o hep ağlıyor. 'Anne ben neden böyleyim' diye soruyor. Ana yüreği dayanmıyor, kahroluyorum'' diye konuştu. -Ç.Ü: ''BİRKAÇ AMELİYATLA ÇOCUĞU SAĞLIĞINA KAVUŞTURABİLİRİZ''- Ç.Ü Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tuncer ise hastasının Balcalı Hastanesi'ndeki dosyasını inceledikten sonra yaptığı değerlendirmede, ''Bu hastalık tedavisi zor bir hastalık ancak çaresiz değil'' dedi. Prof. Dr. Tuncer, hastalığa tıp dilinde ''mesane ekstrofisi'' dendiğini belirterek, ''Doğuştan bir deformasyon olan ve nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalık nedeniyle çocuğun cinsel organı gelişmemiş, testisleri tenine yapışık ve idrar deliği de bulunmuyor. Birkaç ameliyatla çocuğu sağlığına kavuşturabilir, ilerleyen dönemde yapay penis de yapabiliriz'' diye konuştu. ÇÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nün 1977'de hizmete girdiğini anımsatan Tuncer, ''Bölümümüz, Ege ve Hacettepe'den sonra Türkiye'de üçüncü kurulan çocuk cerrahisi kliniği. Bu nedenle iyi bir tecrübemiz var. Yurt dışındaki çocuk cerrahisi kliniklerinde ne yapılıyorsa, üniversitemizde de aynısı uygulanabiliyor'' bilgisini verdi. Prof. Dr. Tuncer, çocuğun hastanede kaydının bulunduğunu, ailenin hastalıkla ilgili yanlış bir anlama sonucu doğru bilgi sahibi olmadığını düşündüğünü belirterek, ''Hastanemize getirilirse tedavisine başlayabiliriz'' dedi. Bu arada baba M.Ç ise bir umut ışığının bile kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, Adana'ya gitmek için Kırıkhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım isteyeceğini kaydetti.